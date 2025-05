Większość z nas potrzebuje ośmiu godzin snu, by w pełni funkcjonować. Jednak istnieją osoby, które rozwijają się przy zaledwie trzech godzinach odpoczynku. Tajemnica ich niezwykłego czasu snu może tkwić w genach. W badaniu opublikowanym w Proceedings of the National Academy of Sciences naukowcy odkryli mutację genetyczną, która może tłumaczyć, dlaczego niektórzy ludzie potrzebują mniej snu niż przeciętnie. Czy to oznacza, że sen można skrócić bez szkody dla zdrowia?

