Zadaliście sobie kiedyś pytanie co łączy człowieka i pomidory? Naukowcy to zrobili i już wiedzą

Pytanie z gatunku takich, którego sobie nie zadajemy na co dzień, lecz jednocześnie gdy już zostanie zadane, może się okazać, że odpowiedź na nie przyniesie światu korzyści. A zatem, co łączy człowieka i pomidory? Naukowcy znaleźli odpowiedź.

W badaniach opublikowanych na łamach New Phytologist naukowcy pokazali, że dojrzewanie pomidorów kontrolowane jest przez ten sam biologiczny proces, który odpowiada za długość życia i stan zdrowia ludzi oraz zwierząt. Mowa o autofagii – mechanizmie wewnątrzkomórkowego recyklingu, który występuje we wszystkich formach życia poza bakteriami. Najnowsze analizy wykazały, że autofagia wpływa na dojrzewanie owoców, regulując produkcję etylenu – głównego hormonu odpowiedzialnego za ten proces w przypadku m.in. jabłek, bananów, mango, awokado i właśnie pomidorów.

Dojrzewający pomidor może zdradzić sekret jak marnować mniej żywności

Zespół badawczy z Instytutu Volcani w Izraelu oraz Uniwersytetu w Tybindze w Niemczech stworzył pomidory, w których możliwe było czasowe zahamowanie autofagii – dokładnie w dojrzałych, ale jeszcze nieczerwonych owocach. W efekcie takich modyfikacji dojrzewanie oraz produkcja etylenu rozpoczynały się znacznie wcześniej niż u roślin z prawidłową aktywnością autofagii. Oznacza to, że – podobnie jak w organizmach zwierzęcych – autofagia odpowiada za opóźnienie procesów starzenia również w przypadku roślin.





Jas Min; Unsplash

Zdolność do precyzyjnego kontrolowania tempa dojrzewania owoców może mieć duże znaczenie praktyczne. Pozwala ograniczyć marnotrawstwo żywności, poprawić jakość produktów trafiających do sklepów i konsumentów, a także wspierać globalne bezpieczeństwo żywnościowe. Jak zauważa dr Simon Michaeli z Instytutu Volcani, każdego roku na świecie tracimy lub marnujemy blisko 40% całej produkcji rolnej, co przekłada się na ogromne straty ekonomiczne, niedobory żywności oraz szkody dla środowiska. W przyszłości możliwe będzie wykorzystanie tej wiedzy w praktyce – np. w logistyce, dystrybucji czy magazynowaniu. Kolejny krok to ustalenie, w jaki dokładnie sposób autofagia wpływa na inicjację produkcji etylenu.

Badania mogą się ludzkości przydać bardziej niż kiedykolwiek. Niestety jak wynika ze statystyk prowadzony w ramach projektu Organizacji Narodów Zjednoczonych, ludzie marnują około jednego miliarda posiłków... Każdego dnia.

Źródło: Phys.org