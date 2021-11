Musk zapowiada lot orbitalny Starshipa na styczeń 2022 r.

Wyhamowany Starship

Po bardzo emocjonującej kampanii testów Starshipa z pierwszej połowy roku, wszyscy mieliśmy na dzieję, że w drugiej zobaczymy w końcu prototyp statku na orbicie. Niestety Starship SN20 oraz Super Heavy BN4 na razie przegrywają z urzędnikami, SpaceX wciąż czeka na wszystkie zgody Federalnej Agencji Lotnictwa (FAA). Trzeba też zauważyć, że przygotowanie osłony termicznej statku zajęło SpaceX więcej czasu, niż wcześniej zakładano.

Niemniej SN20 jest już po teście statycznym wykonanym z 6 silnikami Raptor (w tym 3 próżniowymi), Super Heavy wygląda na gotowego do dalszych prób, a FAA zakończyła przesłuchania konieczne do wystawienia oceny środowiskowej i ma ponoć wydać decyzję o startach z Boca Chica do końca tego roku.

Będzie się działo

Musk potwierdził, że jeśli to faktycznie nastąpi, to pierwszą próbę planują przeprowadzić w styczniu, a najpóźniej w lutym 2022 r. Co więcej, CEO SpaceX stwierdził, że na ten rok planuje jakiś tuzin startów kolejnych prototypów Starshipa, więc szykuje nam się jeszcze bardziej intensywna kampania testowa niż w 2021 r.

Musk zastrzegł, że pierwsze loty mogą zakończyć się porażką, ale jednocześnie jest pewny, że w 2022 r. osiągną orbitę, a w 2023 r. będzie można zacząć próby z wynoszeniem ładunków. Ze strony naukowców padły pytania o Marsa, ale tym razem Musk wypowiadał się o w tym temacie jak na niego bardzo ostrożnie. Zauważył jedynie, że przy pierwszych bezzałogowych próbach lądowań na Czerwonej Planecie unikałby wożenia zbyt drogich urządzeń :)

Cała rozmowa była prowadzona w sympatycznej, mocno filozoficznej atmosferze, pojawiło się sporo wątków filozoficznych, dyskutowano o przyszłości ludzkości jako gatunku multiplanetarnego, wspomniano o książkach Douglasa Adamsa, dostaliśmy też obszerny wykład o wyższości stali nierdzewnej jako materiału dla rakiety takiej jak Starship. Musk ewidentnie „kupił” sobie całą radę, w czym pomogły mu nie tylko ciekawe wypowiedzi, ale też najmłodszy syn, który nieoczekiwanie pojawił się na początku przesłuchania.

Całe spotkanie możecie obejrzeć tutaj (od około 6:50:00):