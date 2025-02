Musk wybrał kolejny cel, tym razem wzrok padł na najlepszy komunikator

Użytkownicy prawdopodobnie najlepszego komunikatora, zauważyli w ostatnim czasie problemy z jego użytkowaniem. Jednak dotyczy on interakcji ze szczególną platformą, która budzi podejrzenia.

Na platformie X (dawniej Twitter), zauważono niespotykany wcześniej problem. Korzystający utracili możliwość odnoszenia się do prawdopodobnie najbezpieczniejszego komunikatora na rynku. Jest to o tyle podejrzane, że dotyczy sytuacji przesyłania wiadomości mogących zwierać wrażliwe dane oraz... Elona Muska.

Reklama

Najwyraźniej wybrał kolejny cel, tym razem jest to najlepszy komunikator

Użytkownicy X (dawniej Twitter) zaczęli napotykać niecodzienny problem. Początkowo był odbierany jak zwykły błąd, bo też tak po prostu wyglądał. Komunikaty informowały, że coś poszło nie tak, ale że warto spróbować jeszcze raz. Jednakże dziennikarz Matt Binder zaczął testować kolejne metody komunikacji na Twitterze i wszystko zawodziło. Teraz dochodzą kolejne wiadomości i wygląda na to, że rzeczywiście, Elon Musk zablokował odnośniki do Signala na należącej do niego platformie.

Źródło: Depositphotos

Kolejne osoby zaczęły sprawdzać, czy to był przypadek, lecz prawda okazała się smutna. Gdyż rzeczywiście zostały zablokowane wszelkie metody umieszczania linków do komunikacji przy użyciu Signala. Odnośniki do tego komunikatora kończą z prośbami o wykonanie kolejnej próbie albo uwagami, że system w nich rozpoznał złośliwe oprogramowanie.

Signal jest obecnie uważany za najbezpieczniejszy komunikator do przeprowadzania delikatnych rozmów. Jest zalecany na przykład przez polskiego Niebezpiecznika dla adwokatów i polityków. Aplikacja oferuje bowiem zaszyfrowane wiadomości end-to-end, dane przechowuje lokalnie i nie trzyma ich w chmurze na swoim serwerze. Nic więc dziwnego, że w ostatnich, napiętych czasach jest regularnie wykorzystywana przez osoby, które dają cynk dziennikarzom o absurdalnych decyzjach Elona Muska w ramach jego funkcji w rządzie z samego jego serca.

Fakt, że właściciel Tesli blokuje teraz linki do Signala na Xie (dawniej Twitterze) jest podejrzany — i trochę oczywisty ze względu na to, od jakiej strony dał się poznać — ale też bardzo ironiczny. W końcu sam zaledwie 4 lata temu zachęcał do korzystania właśnie z tego komunikatora.