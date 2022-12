Dziennikarze wytknęli Muskowi hipokryzję w Spaces, więc ten... po prostu usunął tę funkcję z Twittera

Krytykujesz Muska, wylatujesz z Twittera — nowe zasady na platformie

Dzisiaj rano Kamil Świtalski informował o tym, że ogromni i cenieni dziennikarze, którzy jakkolwiek skrytykowali Muska, zostali zbanowani na Twitterze. Blokady dotyczą pracowników między innymi The New York Timesa (Ryan Mac), CNN (Donie O'Sullivan), The Washington Post (Drew Harwell), The Intercept (Micha Lee) czy Mashable (Matt Binder, Aaron Rupar, Tony Webster).

Źródło: Depositphotos

Musk został sobą i absolutnie nie widzi w swoim zachowaniu czegokolwiek złego, a decyzję o odblokowaniu kont dziennikarzy postanowił oddać w ręce użytkowników platformy poprzez ankietę stworzoną na Twitterze. Patrząc na wydarzenia z ostatnich miesięcy, najlepiej by było, gdyby Musk przestał robić sondy, bo coraz gorzej się na to wszystko patrzy.

Pokłóciłeś się z dziennikarzami na Spaces i wyszedłeś bez słowa? Dobrze, teraz jeszcze usuń tę funkcję

Musk miał konfrontację ze wszystkimi zbanowanymi dziennikarzami w Spaces — pokoju rozmów na Twitterze, który został wprowadzony stosunkowo niedawno, taki „podcast na żywo”. Dziennikarze zarzucali miliarderowi, że jego Twitter miał opierać się o wolność słowa, więc każde jego kolejne działanie jest czystą hipokryzją — bo jak trafnie skomentował to dziś Kamil, wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się dobro Muska.

CEO Tesli i SpaceX zakończył rozmowę z dziennikarzami słowami „rozpowszechniasz prywatne dane, zostajesz zawieszony. Koniec rozmowy”, po czym… wyszedł ze Spaces. Minęło kilka godzin, a funkcja nie była dostępna dla użytkowników aplikacji na Androidzie i iOS — Musk zwyczajnie postanowił usunąć Spaces.

Musk stwierdził, że nie chodziło o kwestie osobiste, a o to, że zbanowani użytkownicy mogli wchodzić do pokojów, co jest „poważnym błędem, który należy naprawić jak najszybciej”. Nie da się jednak ukryć, że wystarczyłoby ciche załatanie tego w jednej z kolejnych aktualizacji — a blokowanie tej funkcji jest ewidentnie reakcją personalną.

Źródło: Depositphotos

Musk ponownie traktuje Twitter jako swoją piaskownicę i jeśli podbierzesz mu plastikową łopatkę do robienia zamków z piasku, to dostajesz zakaz wchodzenia na plac zabaw Elona na minimum kilka dni.