Do sprawy bardzo poważnie podchodzi Meta. Firma jest właścicielem Facebooka i Instagrama i właśnie ta druga platforma miałaby zostać wykorzystana jako alternatywa dla Twittera.

Meta w kolejce po użytkowników

Jak donosi New York Times, odbyło się już nawet spotkanie w tej sprawie. Podczas burzy mózgów pracownicy kierownictwa firmy mieli przedstawiać pomysły na nowe funkcje Instagrama, które pozwoliłyby upodobnić go do Twittera i tym samym przejąć jego użytkowników.

Padła między innymi propozycja dodania działu Notatki. W skrócie – użytkownicy zyskaliby możliwość dzielenia się nie tylko zdjęciami, ale również krótkimi informacjami, co w zasadzie byłoby po prostu kopią Twittera. Inni sugerowali opracowanie kolejnej aplikacji przy użyciu technologii Instagrama, ale służącej do dzielenia się nie zdjęciami tylko krótkimi informacjami.

Generalnie Meta chce wykorzystać to, że Twitter jest w kryzysie, a jego użytkownicy poszukują innej platformy. Wszystko przez przejęcie jej przez Elona Muska, który zaczął od zwolnień, zmian zasad jej funkcjonowania a nawet stwierdził, że firma jest w tak tragicznej sytuacji finansowej, że możliwe jest jej bankructwo.

To spowodowało, że od Twittera zaczęli się odwracać jego dotychczasowi użytkownicy, a na popularności zaczęły zyskiwać niszowe dotąd platformy, takie jak np. Mastodon. Pisałem o tym w tym tekście.

Inni też mają pomysły

„Toksyczność otaczająca Twittera i zachowania jego nowych właścicieli doprowadziły mnie do przekonania, że ​​istnieje ogromna szansa dla platformy mikroblogowej z innym modelem biznesowym” – stwierdził Scott Galloway, profesor marketingu na New York University. Zainwestował on w platformę Post, która chce być jedną z alternatyw dla Twittera. Została ona założona przez Noama Bardina, byłego dyrektora generalny firmy Waze.

Zauważył również, że odchodzi z niego wiele popularnych osób, np. aktorka i komiczka Whoopi Goldberg. I ironicznie dodał, że sporo osób wchodzi na Twittera by sprawdzić, czy platforma jeszcze funkcjonuje, co czyni ją bardziej żywą niż kiedykolwiek.

Oprócz Mastodona użytkowników zyskują również Tumblr i Hive Social.

Swój serwis planują też uruchomić byli pracownicy Twittera. Gabor Cselle, który był tam przez lata menedżerem , stworzył prototyp strony o roboczej nazwie T2. Jego zdaniem uruchomienie alternatywy dla Twittera wymaga zainwestowania niecałych 8 mln dol. Cselle chce najpierw powołać zespół ds. zaufania i bezpieczeństwa, aby zdefiniować zasady i normy platformy.

