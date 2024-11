Czas na przełom. Strona internetowa dla Twojej firmy 70% taniej na Black Friday z WebWave

Jak szybko i tanio stworzyć firmową stronę internetową?

Do stworzenia strony możemy oczywiście zaangażować specjalistyczną agencję lub zlecić to freelancerowi, jednak zwłaszcza na początku działalności, to tylko niepotrzebne mnożenie kosztów na start. W wielu przypadkach w zupełności wystarczające będzie skorzystanie z kreatorów stron internetowych, które to krok po kroku poprowadzą nas od projektu strony, wypełnienie ją treścią i publikację już gotowej witryny firmowej.

Reklama

Doskonałą okazją do skorzystania z takiego kreatora strony, będzie zbliżający się festiwal zakupowy Black Friday, na który to firma WebWave przygotowała świetną promocję ze zniżką na każdy z dostępnych planów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb, a co za tym idzie - usług w nich zawartych.

WebWave to polski kreator stron internetowych, który powstał, by oddać pełną kontrolę nad projektem w ręce użytkowników – niezależnie od ich doświadczenia technicznego. Każdy biznes zasługuje na stronę internetową i naszą misją jest sprawić, by było to możliwe. Dajemy przedsiębiorcom i przedsiębiorczyniom narzędzie, z którym stworzą stronę unikalną jak ich biznesy - dostosowaną do ich potrzeb i wyjątkową jak ich działalność.

Jak działa taki kreator stron? Przyjrzyjmy się temu z bliska.

Tworzenie stron internetowych z WebWave

Kreator WebWave umożliwia trzy sposoby tworzenia stron internetowych. Oczywiście, jeśli mamy wystarczające umiejętności tworzenia stron od podstaw, możemy zacząć od trzeciej opcji, czyli pustej strony. Co jednak, jeśli ich nigdy sami nie tworzyliśmy? Tu z pomocą przychodzą, dwie pozostałe opcje.

W pierwszej kolejności, mamy możliwość skorzystania z gotowych szablonów stron i z ich późniejszego szybkiego dostosowania do naszej działalności, dzięki wbudowanemu w kreator, prostego i intuicyjnego programu graficznego.

Jest ich naprawdę sporo, ale nawet jeśli w wyświetlanych propozycjach, nie znajdziemy szablonu odpowiadającym profilowi naszej działalności, pozostaje zgodnie z duchem obecnych czasów, skorzystanie ze sztucznej inteligencji.

W tej opcji, wystarczy wprowadzić krótki opis, w tym określenie jakiej strony oczekujemy, a więc w szczególności to, czym się nasza firma zajmuje i jakie podstrony mają się znaleźć na witrynie.

Reklama

W kolejnym kroku, wybieramy zaproponowany szablon dla naszej strony i… w tym momencie możemy zrobić sobie przerwę na kawę, bo to czas dla AI na wygenerowanie dla nas gotowej strony internetowej.

Sztuczna inteligencja stworzy wszystkie potrzebne nam podstrony oraz wypełni je treścią dostosowaną do naszej działalności, zdefiniowanej wcześniej w opisie.

Reklama

Po zakończeniu tego procesu, nam pozostaje w zasadzie jedynie szybka i niezwykle prosta podmiana danych naszego zespołu czy zdjęć, danych kontaktowych i adresowych, cen i opisów nieruchomości z naszej oferty.

Możemy też oczywiście samodzielnie zmieniać wynikowy układ, bo interfejs drag-and-drop w tym kreatorze, pozwala swobodnie rozmieszczać elementy i intuicyjnie pracować na warstwach, dzięki czemu możemy dostosować pod siebie ten gotowy projekt bez konieczności kodowania.

Jeśli chodzi o samą treść na stronie głównej i podstronach czy pełne artykuły na firmowym blogu, są one wygenerowane przez narzędzie AI Writer, zasilane ChatemGPT. To dodatkowa zaleta i wartość dodana do całego projektu strony, bo dzięki temu możemy zaoszczędzić również na kosztach zatrudnienia do tego profesjonalnego copywritera. Ewentualne poprawki czy drobne korekty możemy później wprowadzić we własnym zakresie.

Jak wiemy strona internetowa to dopiero początek, dlatego mamy tu też możliwość skorzystania z rozwiązania pomagającego budować widoczność naszej strony w sieci, w postaci narzędzia SEO Analyzer.

Na każdej stronie i podstronie, w tym samym kreatorze możemy wprowadzić własne meta tytuły i opisy, a po wszystkim uruchomić analizę SEO, która w przejrzysty i zrozumiały sposób podpowie nam, co należy w nich poprawić, by nasza strona pojawiała się w wysoko w wynikach wyszukiwania dla fraz, na których nam najbardziej zależy.

Reklama

Stworzenie takiej strony, dzięki automatycznemu wypełnieniu, zajmie nam dosłownie kilka minut. Nam pozostaną ewentualne poprawki dostosowane do naszej firmy czy równie niezwykle proste podpięcie własnej domeny i skrzynek pocztowych.

Oczywiście sam kreator stron przyda nam się później do edycji naszej strony, dodawania nowych podstron czy w tym konkretnym przypadku nowych ofert sprzedaży czy wynajmu nieruchomości. Tak więc to nie tylko tworzenie stron, ale również późniejsze prowadzenie i aktualizacja na bieżąco naszej witryny.

Nie zabrakło tu też polskiego supportu, w którym to dostępni są konsultanci na czacie, mailowo i pod telefonem. W ramach takiego wsparcia, można też umówić się na bezpłatną 30-minutową konsultację z ekspertami twórców kreatora WebWave.

Oferta Black Friday – „Czas na przełom. Strona 70% taniej”

Na koniec, pozostaje pytanie, ile to wszystko kosztuje? Jak wspomniałem na początku, z okazji Black Friday to nie lada okazja, do sprawdzenia tego narzędzia, bo ceny za każdy z dostępnych pakietów zostały obniżone aż do 70% od regularnych kosztów.

Motywem przewodnim tegorocznego Black Friday w WebWave jest przełom. Przełomem dla biznesu jest własna strona i nasza oferta. W 2024 wracamy do istoty Black Friday: mocnych promocji. Oferta -70% na nową stronę w WebWave jest okazją, której nie znajdzie się gdzie indziej. Żadnych drobnych zniżek, tylko przełomowa cena, która otwiera nowe możliwości dla biznesu.

Za pakiet Starter, którego regularna cena wynosi 33 zł, teraz zapłacimy zaledwie 9,90 zł miesięcznie. To doskonała opcja dla przedsiębiorców, którzy świadczą drobne usługi, jak “złote rączki”, na prostą stronę z opisem działalności i jedną skrzynką pocztową do kontaktu z potencjalnymi klientami.

Z kolei pakiet Pro, który kosztuje teraz 13,50 zł miesięcznie (obniżka z 45 zł miesięcznie), to już bardziej zaawansowana witryna, dla większych działalności, na przykład właśnie agencji nieruchomości.





Natomiast dla dużych firm - zatrudniających większą liczbę pracowników, dopasowany jest pakiet Business, kosztujący obecnie zaledwie 19,50 zł miesięcznie (obniżka z 65 zł miesięcznie). Mamy tu już nielimitowaną przepustowość, liczbę podstron czy skrzynek pocztowych. To też dobra propozycja dla osób, które chcą założyć własny sklep internetowy i sprzedawać własne produkty - fizyczne i cyfrowe, bez prowizji od sprzedaży.

–

Artykuł powstał we współpracy z firmą WebWave.