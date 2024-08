Ten monitor to marzenie gracza. Kosztuje tyle, co niezły PC

Jeśli szukacie nowego monitora do grania, to mamy dla Was świetną propozycję. MSI zaprezentowało właśnie zupełnie nowy monitor OLED z ultraniskim czasem reakcji i funkcją inteligentnego celownika. Tanio jednak nie będzie.

Monitor, który pokochają fani shooterów – wszystko dzięki dedykowanym funkcjom

27-calowy MAG 271QPX QD-OLED E2, to sprzęt, który każdy gracz chętnie zobaczyłby na swoim stanowisku. Jednym z najważniejszych parametrów w przypadku takich urządzeń jest niski czas reakcji, a nowy monitor MSI osiąga w tej kategorii wynik 0,03 ms, co sprawia, że granie w tytuł online będzie po prostu przyjemniejsze. Sam ekran cechuj się też – przynajmniej w teorii – świetną jakością wyświetlanych treści, a to za sprawą QD-OLED i certyfikatowi ClearMR 13000.

Monitor może też pochwalić się kilkoma przydatnymi rozwiązaniami, takimi jak technologia zabezpieczania przed wypalaniem matrycy czy tryb konsolowy oferujący obsługę funkcji VRR (zmiennej częstotliwości odświeżania) z optymalizacją rozdzielczości 1440p.

Sprzęt może też co ciekawe ułatwiać samo granie, bo MSI postawiło na funkcję Optix Scope i inteligentny celownik. Oznacza to, że ekran może dynamicznie zoomować się tak, by łatwiej było zestrzelić cel, a także automatycznie wykrywać punkt, w który gracz może trafić, co jest komunikowane poprzez zmianę koloru celownika w grze.

MAG 271QPX QD-OLED E2 ma też kilka różnych opcji regulacji ustawienia i pozycji ekranu, a sterowanie funkcjami odbywa się przy użyciu 5-kierunkowego joysticka. Wyposażono go w złącza: DisplayPort, dwa porty HDMI i USB-C, przez co może obsługiwać kilka urządzeń jednocześnie. Monitor został wyceniony na 3999 zł.

