Prywatne rozmowy w Microsoft Teams już dostępne na PC i w przeglądarce. Są nowości!

Oznacza to, że na prywatnym koncie użytkownicy będą mogli inicjować rozmowy przez komunikator z innymi osobami, zaś grupy będą mogły pomieścić do 250 członków. Wszystkie konwersacje są oczywiście synchronizowane pomiędzy urządzeniami mobilnymi oraz komputerami, a do dyspozycji użytkowników są też darmowe rozmowy audio i wideo. Tryby galerii oraz spotkań pozwalają organizować spotkania online dla osób nieposiadających konta w komunikatorze (1+49 klientów).

Nowości w Microsoft Teams dla użytkowników

Jednocześnie Microsoft wprowadza do aplikacji nowości, wśród których pojawia się opcja zaproszenia do rozmów osób bez konta w Teams. Zaproszenie można wysłać na nr telefonu, a po dodaniu do grupy będą oni otrzymywać wiadomości i odpowiadać na niej przy użyciu SMS-ów – niestety, na tę chwilę jest to dostępne tylko dla użytkowników w USA i Kanadzie.

Microsoft Teams właśnie stały się lepsze do pracy w zespole i nad projektami

Dla wszystkich użytkowników będą oferowane możliwości otrzymywania powiadomień o opuszczeniu lub dotarciu do konkretnej lokalizacji, dodawać grupowe wydarzenia do kalendarza z poziomu czatu, przeglądać zadania i aktualizacje dotyczące lokalizacji w strumieniu informacji, a także dodawanie zdjęcia do prywatnego sejfu.