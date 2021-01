Microsoft Teams zrewolucjonizuje prezentacje online. Nowy widok wkrótce dołączy do aplikacji!

Dynamiczny Widok w Microsoft Teams w zręczny sposób zagospodaruje miejsce na ekranie tworząc tam przestrzeń zarówno dla prezentacji, jak i widoku biorących udział w spotkaniu użytkowników. Naturalnie lwia część ekranu będzie należała do widoku naszych dokumentów, ale obok niej zostanie jeszcze miejsce dla obrazu innych użytkowników biorących udział w spotkaniu. Ponadto nowy widok w Teamsach ma także efektywniej pokazywać użytkowników zabierających głos w spotkaniu (także tych podnoszących ręce!), a nawet „przypinać” ich do dynamicznego widoku.

Dynamic view automatically optimizes shared content and video participants in Teams meetings. New controls let you personalize the view to suit your preferences and needs, such as the ability to show shared content and specific participants side-by-side. (źródło)