mPay czy Jakdojade? Z którą aplikacją łatwiej dojechać do celu?

Od razu zaznaczę, że na co dzień korzystam i będę korzystał nadal z aplikacji Jakdojadę. To świetne, wygodne i proste narzędzie do planowania przejazdów komunikacją miejską i kupowania biletów. Świetna w moim mieście,- problem pojawił się w obcym mieście, kiedy to sięgnąłem po mPay.

Użytkownicy aplikacji Jakdojade czy mPay, z pewnością znają obie aplikacje i wybrali którąś z nich do korzystania w swoim mieście ze znanych sobie powodów. Nie będziemy tu przekonywać nikogo do zmiany. W swoim porównaniu skupię się na scenariuszu, że jedziemy do innego, nieznanego nam miasta. Uruchamiamy aplikację, planujemy trasę z miejsca, w którym stoimy do miejsca, do którego chcemy się udać i chcemy na taki przejazd od razu kupić bilet.

Miasta dostępne w Jakdojade i mPay

Zaczniemy więc od dostępności miast, w których zarówno zaplanujemy trasę przejazdu komunikacją miejską, jak i kupimy bilet na przejazd. Na stronie Jakdojadę możemy przeczytać dane z 2023 roku, według których ich aplikacja dostępna jest w 50 miastach, ale tylko wyszukiwarka miejska i korzysta z niej 4,9 mln unikalnych użytkowników.



Z kolei mPay był swojego czasu dostępny w tej samej postaci w około 70 miastach, aktualnie usunęli z wyszukiwarki miejskiej te miasta, w których nie można było kupić biletów. Co do liczby użytkowników, ostatnie dane z końca lutego mówią, iż z aplikacji mPay korzysta 1,5 mln użytkowników. Niestety, tu nie wiemy, ilu z nich korzysta tylko z modułu komunikacji miejskiej, co w przypadku Jakdojadę jest w miarę oczywiste.

Miasta dostępne w aplikacji Jakdojade Bydgoszcz Lublin Sosnowiec Bytom Łomianki Swarzędz Chorzów Łódź Tarnowskie Góry Gdańsk Metropolia GZM Tychy Gdynia Mysłowice Wejherowo Gliwice Pabianice Wrocław Katowice Poznań Zabrze Kielce Pruszków Zgierz Kraków Siechnice Zielona Góra Leszno Sopot

I tak, jeśli chodzi o aplikację Jakdojadę, obsługuje ona aktualnie 29 miast, w których zaplanujemy trasę przejazdu i kupimy na nią bilet. Natomiast mPay - 38 miast.

Miasta dostępne w aplikacji mPay Białystok Kraków Siemianowice Śląskie Bydgoszcz Lublin Sopot Bytom Łomża Sosnowiec Będzin Łódź Szczecin Częstochowa Mikołów Świnoujście Dąbrowa Górnicza Mysłowice Tarnowskie Góry Elbląg Olsztyn Toruń Gdańsk Piekary Śląskie Tychy Gdynia Poznań Warszawa Gliwice Radom Wejcherowo Katowice Ruda Śląska Wrocław Kielce Rybnik Zabrze Konin Rzeszów

Wynik: Jakdojade vs mPay 0:1

Zasilenie konta w Jakdojade i mPay

Jak już znaleźliśmy nasze miasto w aplikacji, musimy teraz zasilić jej konto, by móc szybko kupić bilet na przejazd.



Najwygodniejszą i najszybszą opcją będzie skorzystanie z naszego własnego portfela w smartfonie, a więc Google Pay lub Apple Pay. W obu aplikacjach znajdziemy takową możliwość.



Jednak w Jakdojade zasilimy konto za darmo, w mPay musimy zapłacić prowizję. Przy kwocie 20 zł będzie to 70 groszy.

Wynik: Jakdojade vs mPay 1:1

Planowanie przejazdu w Jakdojade vs mPay

Nie będziemy tu sprawdzać rozkładów jazdy, numerów linii czy odjazdów z poszczególnych przystanków. Jesteśmy w obcym mieście, znajdujemy się na ulicy X i chcemy znaleźć dopiero najbliższy przystanek, z którego dojedziemy do ulicy Y.

Jeśli chodzi o wyszukiwarkę połączeń czy wyświetlanie listy przejazdów na wyznaczonej trasie w obu aplikacjach nie można się do niczego przyczepić, dałbym tu remis gdyby nie jeden szkopuł - jak dojść do przystanku?

O ile znajduje się on blisko nie ma takiego problemu. Jeśli jesteśmy w swoim mieście, które znamy, wiemy gdzie, co się znajduje, w którą stronę pójść, by dojść do danej ulicy, nie ma takiego problemu. Pojawia się on w obcym mieście i tu najbardziej przydatna okazuje się aplikacja mPay.



W Jakdojadę wyświetlamy się na mapie tylko w postaci kropki, nie mamy wskazówek, w którą stronę się udać, nie ma też wspomagania wbudowanymi mapami. W moim przypadku, za pierwszym razem udałem się w złym kierunku (na szczęście na mapie widać było, że oddalam się od właściwego celu). Kiedy już udałem się we właściwym kierunku, za każdym razem musiałem uruchamiać od nowa tę mapę w Jakdojadę, by właściwie skręcić w następną ulicę czy już na końcu znaleźć właściwy przystanek, po właściwej stronie ulicy.



Aplikacja mPay z kolei, nie tylko pokazuje właściwy kierunek, w którym musimy się udać, ale też po kliknięciu w ikonę nawigacji, jesteśmy przeniesieni do wbudowanej mapy, która uruchamia się od razu z dokładnym punktem docelowym z naszym początkowym przystankiem i oczywiście z dokładną i najkrótszą trasą dojścia do niego.

Wynik: Jakdojade vs mPay 1:2

Kupno biletu w Jakdojadę i mPay

Mamy już zasilone konto, zaplanowaliśmy trasę przejazdu, czas na koniec w drodze na przystanek kupić bilet na ten przejazd.



W tym przypadku, bardziej intuicyjna i wygodna okazała się aplikacja Jakdojadę, w której po wybraniu trasy i czasu przejazdu podpowiada od razu, jaki bilet musimy kupić. W mPay musimy sami wybrać w kolejnym oknie konkretny bilet i jeszcze zadecydować, na którą strefę. Na krótkich odcinkach to nie będzie dużym problemem, ale już przy kursie trwającym ponad godzinę będziemy w kropce.



Wynik: Jakdojade vs mPay 2:2

Mamy remis, więc z którą aplikacją łatwiej dojechać do celu? W mojej ocenie z mPay, a z którą wygodniej? W mojej ocenie z Jakdojade.