„Można panikować” za darmo na YouTubie. Widmo katastrofy klimatycznej, które trzeba zobaczyć

Można panikować to portret 62-letniego fizyka amotsfery, prof. Szymona Malinowskiego, dyrektora Instytutu Geofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się zjawiskami prowadzącymi do zmian klimatycznych. Od lat nieprzerwanie ostrzega o nadchodzących zagrożeniach. W dokumencie poznajemy Malinowskiego w chwili, gdy musi poradzić sobie z osobistą tragedią. Skupiony całe życie na nauce i nauczaniu jest zmuszony do oceny dokonań życia. Malinowski boi się, że jest przedstawicielem ostatniego pokolenia, które doświadczyło stabilnego klimatu. Zmiany już tu są, a my nie chcemy na nie spojrzeć na poważnie.

Czy jest w ogóle sens myśleć o życiu dłużej niż w perspektywie kilkudziesięciu lat?

Całość zaczyna się mocno. Oglądamy Wisłę trawioną suszą, przysłuchując się wypowiedzi Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego, którzy dość jasno oznajmiają, że obecne zmiany klimatyczne wywoływane są przez przyczyny naturalne i trudno nad nimi wyrokować, ponieważ równie trudno jest przewidywać pogodę. Niedoinformowani politycy szybko znikają jednak z ekranu, aby dać miejsce prof. Szymonowi Malinowskiemu, który rozpoczyna opowieść o katastrofie klimatycznej. Politycy w ciągu filmu pojawiają się jeszcze kilkukrotnie. Posłowie z przeróżnych partii politycznych powtarzają te same bzdury, udowadniając, że absolutnie nie są gotowi do jakiegokolwiek działania przeciw katastrofie klimatycznej. W produkcji Malinowski po kolei przedstawia namacalne tragedie, z którymi obecnie się mierzymy. Twórcy pokazują nam, jak trudno jest Malinowskiemu i jego podobnym działaczom dotrzeć do nośnych mediów ze swoim przekazem. Problemem wcale nie jest zbyt skomplikowany język, jakim się posługują, a fakt, że opowiadanie o widmie zagłady niespecjalnie pasuje do radosnego wydźwięku chociażby porannych programów największych telewizji. Problemem jest wciskanie palącego (dosłownie, biorąc pod uwagę liczbę wielkich pożarów) tematu między sposoby wybawiania plan z trawy a reklamę kruchych kabanosów.

Mocny, trudny i niestety wciąż potrzebny dokument. Zabawa w chowanego – recenzja

Profesor Malinowski tłumaczy wszystko bardzo przystępnym językiem, posługując się obrazowymi porównaniami i przykładami, dementując popularne mity. Edukuje, starając się przekonać kolejne osoby do próby trzeźwiejszych osądów sytuacji. Twórcy pozwolili nam bliżej poznać profesora, odsłaniając rąbki tajemniczy dotyczących jego rodzinnego miasta i rodziny. Prostym zabiegiem pozwalają nam zapałać do Malinowskiego sympatią, na szczęście jednocześnie wciąż pozostawiając na pierwszym planie to, co jest najważniejsze – katastrofy klimatyczne. Historia o dzieciństwie jest tylko pretekstem do porównania tamtych czasów do tego, co widzimy teraz na co dzień za oknem. Jest pretekstem do zastanowienia się nad światem, który zastałyby potencjalne wnuki Malinowskiego, który byłyby diametralnie różny od tego, co sam przeżywał i zapamiętał.

Obejrzeli kilkaset filmów i odkryli, że Hollywood nie przejmuje się Polską. Raport traktuje czytelników jak idiotów

Dokument w inteligentny sposób pokazuje nam, jak łatwo stłamsić autorytet i jak łatwo ulegamy pędowi konsumpcjonizmu. Wszyscy jesteśmy wolni i możemy działać wedle głosu własnego serca, ale jednocześnie całkowicie zapominamy o tym, że w każdej sytuacji powinniśmy znaleźć jakiś hamulec lub chociaż próg zwalniający. Brak wody to przecież nie jest byle jaki temat, o którym możemy sobie tak łatwo zapomnieć. W całości nie chodzi jednak o straszenie, psucie humoru i niepotrzebne stresowanie. Twórcy wyraźnie chcą rozszerzyć horyzonty widzów, uświadomić im, że wiele jeszcze jesteśmy w stanie zrobić, że nie wszystko jeszcze stracone – o ile weźmiemy się do roboty.

Można panikować jest dostępny na YouTube

Jeżeli jakkolwiek interesuje was sprawa zmian klimatycznych, chcielibyście dowiedzieć się o nich czegoś więcej lub po prostu wreszcie dać się komuś przekonać – obejrzyjcie Można panikować. Produkcja potrafi zainteresować, przyciągnąć estetycznym wykonaniem i nie odrzucić zbyt skomplikowani wnioskami. To dokument po prostu dla każdego i każdy powinien dać mu szansę.

Film można obejrzeć za darmo na YouTubie od 1 do 7 czerwca.