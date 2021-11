Harlana Cobena przedstawiać nie trzeba, podobnie jak jednego z jego bohaterów. "Mów mi Win" jako produkcja audio Empik GO w gwiazdorskiej obsadzie jest już dostępna do odsłuchu.

Harlan Coben ma w swoim dorobku wiele znanych i cenionych produkcji, a "Mów mi Win" odznacza się jednym z najbardziej wyróżniających się głównych bohaterów. Mowa oczywiście o Winie, w którego w produkcji audio Empik GO wciela się Paweł Małaszyński. Aktor nie udzielił głosu tylko jemu, bo usłyszymy go także w roli narratora tej superprodukcji - był to więc nie lada debiut, ponieważ aktor stanął przed podwójnie trudnym zadaniem. Wraz z nim w produkcji audio wystąpili także Olga Bołądź i Mirosław Zbrojewicz.

Mów mi Win Harlana Cobena - w roli głównej Paweł Małaszyński

Cały projekt to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. To mój pierwszy audiobook i rzeczywiście od razu zostałem rzucony na głęboką wodę, czytając zarówno kwestie narratora, jak i głównego bohatera. Znalezienie odpowiedniego balansu między nimi było najtrudniejsze, tym bardziej dla kogoś, kto robił to po raz pierwszy. Teraz wiem, że takie projekty audio to jedna z najtrudniejszych form sztuki, bo pracujesz tylko głosem. Jestem bardzo ciekaw efektu końcowego. - Paweł Małaszyński

Mów mi Win jako produkcja audio na Empik GO

Win, czyli Windsor Horne Lockwood III to milioner i awanturnik, najlepszy kumpel Myrona Bolitara. Król życia, który zawsze dostaje to, co chce. Nie jest to postać krystaliczna, wzbudza dużo emocji i najczęściej skrajnych. Na przestrzeni historii można jednak nauczyć się kochać go nienawidzić - mówi Paweł Małaszyński, który dodał też, że polubił go za bycie autentycznym i uznaje go za outsidera z charyzmą. W najnowszej książce, na podstawie której powstała produkcja audio, Win będzie musiał rozwiązać zagadkę tajemniczej zbrodni, na której miejscu znaleziono skradziono przed laty walizkę z inicjałami WHL3. Kto pierwszy rozwiąże sprawę? Win czy FBI?

Producentem wykonawczym produkcji audio Empik GO jest studio OSORNO, za reżyserię odpowiadali Krzysztof Czeczot i Adrianna Wołowicz, a za nagrania i realizację dźwięku Adrianna Wołowicz, Wojciech Pątkiewicz, Martyna Kacprowicz. Produkcja audio Empik GO "Mów mi win" jest już dostępna w aplikacji na iOS i Androida.