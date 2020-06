Tak powinno się reagować na problemy klientów. Brawo Motorola!

Jeżeli porównamy to z tym, jak na problemy z zielonymi ekranami odpowiedział Huawei czy Samsung, gdzie firmy miały olbrzymi poślizg, by w ogóle uznać to za wadę fabryczną, Motorola świeci przykładem na cały Androidowy świat.

I tak, wspomniany update nie jest idealny – u niektórych klientów rozwiązał problem, u niektórych nie, a u jeszcze innych rozwiązał go tylko na chwilę. Sprawa jest, jednym słowem, rozwojowa. To co jednak tu urzeka to fakt, że Motorola w trudnych chwilach nie odwraca się od swoich klientów tylko pozostaje z nimi w stałej komunikacji. To, co powinno w branży być standardem – jest ewenementem. Podsumuję to więc w ten sposób – usterki telefonów zdarzały się, zdarzają się i będą się zdarzać. Jeżeli jednak kiedyś ekran mojego telefonu zaświeci się sam z siebie na zielono, to chciałbym być wtedy klientem Motoroli.