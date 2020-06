Ekrany iPhone’ów zielenieją. Szykuje się akcja serwisowa?

Które telefony iPhone mają problem z zieloną poświatą?

Ustalenie tego, które modele telefonów są podatne na usterkę jest kluczowe w rozważaniach nad tym, co może być przyczyną takiego zjawiska. Jeżeli prześledzimy wątek na Reddit’cie zauważymy, że problem dotyczy wyłącznie iPhonów 11 Pro i Pro Max. Mogłoby to sugerować błąd w samych ekranach OLED, które w większości dostarczył dla Apple Samsung. Teoria ta ma swoje ugruntowane podstawy, wszak ekrany koreańskiego producenta nie raz potrafiły zachowywać się w podobny sposób po aktualizacji oprogramowania. Jednakże, portal MacRumors. bazując na odpowiedziach swoich czytelników, sugeruje, że zieloną poświatę możemy zobaczyć także na iPhone 11. Jeżeli okazałoby się to prawdą, to oznaczałoby to, że problem leży po stronie oprogramowania.

Według tego samego źródła, problem przejawia się na wszystkich najnowszych wersjach systemu iOS – iOS 13.4.1, iOS 13.5, i iOS 13.5.1. Kiedy zielona poświata występowała urządzenia były najczęściej w trybie Dark Mode i Night Shift, bądź też jasność ich ekranów została manualnie sprowadzona do najniższej możliwej wartości.

Akcja serwisowa czy update oprogramowania?

W chwili obecnej nie wiadomo, co powoduje problem. Dla mnie najprawdopodobniej jedna z aktualizacji funkcji iOS spowodowała niestabilność wyświetlaczy OLED. Nie chce mi się wierzyć, że LCD zachowuje się w ten sam sposób a w żadnym komentarzu naocznie nie widziałem wspomnienia o modelu 11. Są więc dwie drogi rozwiązania problemu – albo Apple w nadchodzącym iOS 13.5.5 rozwiąże to software’owo, albo też leży on głębiej i jego wyeliminowanie oznaczałoby konieczność zablokowania jednej z funkcji systemu. Wtedy być może na update trzeba będzie poczekać dłużej. Jest też szansa, że wadliwa była po prostu któraś partia wyświetlaczy (wszak nie wszystkie iPhony 11 Pro i Pro Max mają tę przypadłość). W takim przypadku Apple mogłoby po prostu ogłosić akcję serwisową, wymieniając źle działające ekrany. Nie można też wykluczyć, że Apple nigdy nie uzna tego problemu i właściciele zielonych iPhone’ów zostaną pozostawieni sami sobie.

Zauważyliście zielone ekrany na swoich iPhone’ach?