Motorola Edge+ – piękny flagowiec przepisem na katastrofę?

Bardzo często to co wygląda ładnie, jest niewygodne w codziennym użytkowaniu. Nie wszystko da się zrobić tak, aby połączyć ze sobą świetny design i doskonałe właściwości użytkowe. Patrzę na swojego Note 9, który też ma ekran zachodzący na boki i zachodzę w głowę co ta Motorola wykombinowała? W przypadku flagowca Samsunga, ekran ma delikatny kąt zejścia i ekran wchodzi na krawędź dość płytko. Na tyle by – w teorii – nie przeszkadzało to w normalnym użytkowaniu, a równocześnie na tyle, aby była z tego wartość użytkowa. No i tu zaczynają się schody.

Już we wspomnianym Note 9 ta krawędź bywa upierdliwa. Bardzo łatwo przy normalnym użytkowaniu, w szczególności jedną ręką, coś niechcący aktywować, przesunąć. Teraz spójrzmy na ten piękny „wodospad” w Motorola Edge+. Naprawdę nie wiem jak to będzie tam działać. Obawiam się, że ten telefon to będzie przepiękny przykład tego jak design może zepsuć jakiekolwiek walory użytkowe. Dowiemy się o tym już niedługo.

Motorola Edge+ specyfikacja

A co ciekawego będzie miał na pokładzie wspomniany flagowiec? Motorola Edge+ najpewniej będzie wyposażona w procesor Snapdragon 765G, chociaż wcześniejsze doniesienia sugerowały Snapdragon 865. Niezależnie od wariantu będzie to telefon dostosowany do technologii 5G.

Ekran o przekątnej 6.67″ 1080p+ 90Hz. Wygląda obiecująco. Główny aparat to tak naprawdę zestaw trzech kamer o matrycach kolejno: 108MP, 16MP i 8MP z czego ósemka to teleobiektyw.

Całość dopakowana będzie dyskiem o pojemności 265GB, 12GB pamięci RAM, slotem na kartę pamięci i pojemną baterią 5170 mAh.

Teraz trzeba tylko poczekać i zobaczyć co to wszystko będzie warte.