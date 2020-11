Klient zapłacił 7000 zł i dostał… używany telefon? Wyjaśniamy, o co chodzi

Złożone Motorole RAZR to tylko kwestie bezpieczeństwa

Klienci, którzy otrzymali rzekomo używane Motorole RAZR mieli jedną wspólną cechę – zamówili swoje urządzenia z portalu Amazon. I to właśnie pracownicy Amazona odpowiedzialni są za wszystkie ślady powstałe na telefonach. Jak się okazało, serwis miał tak wiele skarg ze względu na modele uszkodzone w czasie transportu, że zdecydował się zadziałać. Dlatego przed wysyłką pracownicy firmy rozpakowywali każde pudełko, wyjmowali telefon, składali go i pakowali z powrotem. Jakiś czas po całym incydencie Amazon zamieścił nawet specjalny opis na swojej stronie:

Originally, RAZR was meant to be shipped in the unfolded position. However, to better protect the display, we have folded your RAZR – it’s safer but may not look as elegant as we hoped. We apologize if you see fingerprints on your device. We assure you your RAZR is brand new.

To niestety nie wyjaśnia jednej rzeczy, a mianowicie – dlaczego pracownicy Amazonu pozostawili na telefonie odciski palców, a także – dlaczego usuwane były fabryczne folie zabezpieczające. Niestety, te pytania pozostają bez odpowiedzi. Jeżeli chodzi natomiast o bezpieczeństwo samych telefonów, to wieści szybko dotarły do Motoroli, która właśnie zaczęła wysyłać do sprzedawców telefony, które są już fabrycznie złożone. Z tego też względu Amazon zmienił opis w swoim sklepie:

Motorola is packaging the new RAZR in its closed form at the factory level. Once the device leaves our facilities it is not reopened. Motorola places strict requirements on handling with gloves and sanitation procedures along with shipping protocols aimed at providing a great out of box experience. As with all products, we’ll continue to closely monitor and make additional adjustments as needed to give the best consumer experience.

Niestety, nie mamy informacji, czy wraz z tą zmianą zniknęły odciski palców. Cała sytuacja pokazuje jednak, jak ważna jest komunikacja i jak bardzo klienci polegają na swoim pierwszym doświadczeniu z urządzeniem. Jeżeli zapłaci się za coś równowartość 7 tys. zł, oczekuje się najwyżej jakości i tego, by producent zadbał, by klient poczuł się „premium”. Otworzone pudełko, zerwane folie ochronne i odciski palców nie są czymś, czego oczekuje się po takim produkcie. Nawet jeżeli celem takich działań jest zapewnienie bezpieczeństwa urządzeniu.