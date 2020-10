To najlepszy telefon, którego nigdy nie kupię – recenzja Motoroli RAZR 5G

Czy Motorola RAZR jest trwała?

Tak. A przynajmniej – takie wrażenie sprawiała przez cały czas użytkowania. Zawias chodzi pewnie, nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy, można telefon bez problemu otworzyć jedną ręką. I co więcej – to otwieranie jest bardzo satysfakcjonujące. Po zamknięciu ekran jest chroniony przez obudowę (dodatkowym zabezpieczeniem jest także etui Motoroli). Nie znaczy to jednak, że nie bałem się o niego przez cały okres testów. Był to chyba najlepiej chroniony smartfon jakiego kiedykolwiek miałem. Tyczy się to chociażby takich rzeczy jak użytkowanie w deszczu czy uważanie, żeby przebiegający kot nie zrzucił urządzenia z szafki. Podejrzewam, że pomimo tego, że Motorola dużo pod tym względem poprawiła względem poprzedniego modelu, to wciąż nie jest to telefon dla osób, które lubią od czasu do czasu upuścić elektronikę użytkową.

Jak używa się wyginanego ekranu?

Dziwnie i trzeba się do tego przyzwyczaić. W tym telefonie jest to pOLED o przekątnej 6,2 cala i rozdzielczości 876 x 2142 pikseli. Niby nie powala, ale PPI wynosi (dzięki takim, a nie innym wymiarom) 373, więc nie ma żadnego problemu np. z nieostrymi ikonami. I tak, pofalowanie wyświetlacza czuć pod palcem i to nie tylko w miejscu zagięcia, ale też ok. 1 cm powyżej i poniżej. Choć na początku sprawia to lekki dyskomfort, to łatwo się przyzwyczaić. Poza tym – używa się Motoroli jest bardzo cienkiego, lekkiego smartfona. Jedyny minus tutaj jest taki, że w przypadku obudowy dostarczonej przez Motorole, smartfon nie otwiera się całkowicie „na płasko”, co czuć pod palcami. Nie ryzykowałem jednak używania go na co dzień bez tego dodatkowego zabezpieczenia. Tutaj też warto wspomnieć o bardzo nietypowym ułożeniu klawiszy włączania i głośności. Na plus – nie zapomniano tym razem o gnieździe karty SIM.