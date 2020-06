Recenzja Motorola Moto G8. Nowoczesny krok w tył

Dane techniczne Motorola Moto G8

6,4-calowy ekran IPS TFT o rozdzielczości HD+ (1560 x 720 pikseli) w formacie 19:9,

układ Qualcomm Snapdragon 665 (4 x Kryo 360 Gold 2,0 GHz, 4 x Kryo 360 Silver 1,8 GHz) z grafiką Adreno 610,

4 GB RAM,

64 GB pamięci wbudowanej,

slot kart microSD do 512 GB,

Android 10.

dual SIM (slot hybrydowy),

LTE,

GPS, Glonass, Beidou, Galileo,

WiFi 802.11 ac,

Bluetooth 5.0 LE,

złącze USB 2.0 typu C,

audio jack 3,5 mm.

aparat główny: 16 Mpix z f/1.7, 2 Mpix z f/2.2 i trybem makro, 8 Mpix z f/2.2 i szerokokątnym obiektywem o kącie widzenia 118 stopni,

przednia kamerka: 8 Mpix z f/2.0,

bateria 4000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 10 w,

wymiary: 161,3 x 75,8 x 8,95 mm,

waga: 188 gramów.

Cena w oficjalnej polskiej dystrybucji:

Sprzęt do testów wypożyczył sklep x-kom. Dzięki :)

Współczynnik SAR:

dla głowy: 0,905 W/kg,

dla ciała: 1,307 W/kg.

Wygląd, wykonanie

Moto G8 prezentuje się nowocześnie. Widać, że mamy do czynienia ze smartfonem z 2020 roku i tu zdaje się być największy progres względem zeszłorocznych modeli. Do tego ekran ma tylko jedno niewielkie wcięcie w lewym górnym rogu na przednią kamerkę.

Smartfon jest w całości wykonany z tworzywa sztucznego. Jego jakość stoi na wysokim poziomie, spasowanie całości satysfakcjonuje, aczkolwiek klawisze głośności i zasilania mogłyby mieć mniejszy luz. Sprzęt wygodnie leży w dłoni, aczkolwiek plecki urządzenia są śliskie, a waga na poziomie 188 gramów powoduje, że smartfon nie należy do klasy piórkowej.

Sprzęt oferuje osobny slot na karty microSD, mamy USB typu C oraz port słuchawkowy 3,5 mm.

Wyświetlacz

Panel ma przekątną aż 6,4 cala. Taka powierzchnia znakomicie nadaje się do konsumpcji treści i niestety to największa zaleta tego komponentu. Oferowana rozdzielczość to jedynie HD+, podczas gdy poprzednik miał Full HD+, co dla mnie jest niezrozumiałym krokiem wstecz. Naprawdę producent musiał na tym oszczędzić?

Poprzednie generacje Moto G wyróżniały się świetnymi ekranami. W tym przypadku mamy ponownie panel IPS TFT LCD, który oferuje gorsze odwzorowanie barw, kolory są mniej żywe, a jasność maksymalna wypada gorzej niż w zeszłorocznych modelach. Na pocieszenie zostaje odpowiednia czytelność wyświetlacza w każdych warunkach, niezła czerń i świetna czułość na dotyk.

Wydajność, działanie

Motorola Moto G8 jest napędzana przez nowy układ Qualcomm Snapdragon 665, w którym mamy dwa klastry rdzeni: wydajny kwartet Kryo 360 Gold 2,0 GHz i energooszczędny Kryo 360 Silver 1,8 GHz; oraz grafikę Adreno 610. Do tego dochodzą 4 GB RAM.

W grach motka radzi sobie zaskakująco dobrze, co wynika z ekranu o niskiej rozdzielczości oraz wydajnemu GPU. Wszystkie tytuły działają w odpowiedniej płynności i w tej klasie cenowej to ciekawa propozycja dla fanów mobilnych propozycji. Niestety, pojawiały się problemy z działaniem Asphalta 9.

Benchmarki:

Geekbench Single-Core: 313 Multi-Core: 1403

3D Mark Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1/Vulkan): 1150 / 1050



W codziennym użytkowaniu Moto G8 nie zawodzi. W tym miejscu kontynuuje tradycję poprzedników, oferując wysoką płynność i stabilność działania. Telefon nie zawodzi i dostarcza pozytywne wrażenia z użytkowania na co dzień. Szybkość jest odpowiednia dla modelu klasy średniej, z kolei w tle możemy mieć uruchomionych cztery lub pięć aplikacji.

Na dane mamy udostępnione 52 z 64 GB pamięci wbudowanej. Wbudowane kości pamięci oferują przyzwoite osiągi, ale łatwo dostrzec, że nie mamy tu do czynienia ze znacznie szybszym standardem UFS. Na plus możliwość dodania karty microSD bez konieczności rezygnacji z dual SIM.

Test pamięci wbudowanej AndroBench:

– sekwencyjny odczyt danych – 299 MB/s,

– sekwencyjny zapis danych – 194 MB/s,

– losowy odczyt danych – 57,78 MB/s,

– losowy zapis danych – 127.05 MB/s.

Oprogramowanie

Moto G8 działa obecnie pod kontrolą Androida 10. Producent nie ingerował szczególnie w oprogramowanie, dzięki czemu uzyskano przyjemny w odbiorze, wręcz minimalistyczny system, który wzbogacony głównie o autorskie funkcje Moto. Bez fajerwerków, ale każdy znajdzie tu coś przydatnego. Szkoda jedynie, że domyślnie nie ma zbyt dużo opcji personalizacji interfejsu.

Dostępne funkcje:

Moto Actions: Uruchomienie latarki poprzez potrząśnięcie telefonem, Wykonanie zrzutu ekranu przez przesunięcie trzema palcami, Odwróć, aby wyciszyć, Edycja zrzutów ekranu, Mniejsza przestrzeń robocza, Zmieniaj utwory przyciskami głośności.

Adaptacyjna wydajność,

Nawigacja systemowa: pasek z przyciskami lub gesty.

Zaplecze telekomunikacyjne

Z jednej strony Moto G8 oferuje dual SIM, LTE, Bluetooth 5.0, GPS, ale z drugiej WiFi mamy tu jedynie dwuzakresowe (nie ma wsparcia dla pasma 5 GHz, co jest żenujące) i nie pojawiło się NFC. Dostępne moduły działają bez zastrzeżeń, telefon świetnie sprawdza się do prowadzenia rozmów i nawigowania.

Zabezpieczenia biometryczne

Moto G8 oferuje skaner linii papilarnych na pleckach. Działa on znakomicie, odblokowuje sprzęt za każdym razem bezbłędnie. Nie zabrakło też opcji rozpoznawania twarzy, jednak funkcja ta opiera się o przednią kamerkę i czasami ma problem z poprawnym działaniem.

Jakość dźwięku

Pojedynczy głośnik multimedialny jest słabszy niż w poprzedniku. Mimo to cały czas oferuje dobre brzmienie jak na taką konstrukcję w dosyć tanim telefonie. Owszem, brzmienie przy wyższych poziomach głośności jest płytki, ale do gier czy filmów będzie do zaakceptowania. Na słuchawkach smartfon rozwija skrzydła i pokazuje, że nawet w tym segmencie cenowym da się znaleźć propozycję stawiającą na świetne brzmienie.

Aparat

Moduł fotograficzny z tyłu składa się z trzech sensorów:

16 Mpix z f/1.7,

2 Mpix z f/2.2 i trybem makro,

8 Mpix z f/2.2 i szerokokątnym obiektywem o kącie widzenia 118 stopni.

Z przodu natomiast mamy kamerkę 8 Mpix z f/2.0,

Aplikacja aparatu jest naprawdę rozbudowana. Znajdziemy tu sporo funkcji, m.in. automatyczny tryb HDR, automatyczne wykrywanie uśmiechu, optymalizację ujęcia (podobno z użyciem AI), Obiektyw Google, tryb portretowy, pipetę, tryb makro oraz całkiem rozbudowany tryb manualny. Możemy także włączyć tryb szerokokątny.

Na plus na pewno należy zaliczyć obecność szerokokątnego obiektyw. Wszystkie sensory pozwalają na szybkie ostrzenie i wykonywanie zdjęć, a w dobrych warunkach oświetleniowych można uzyskać naprawdę świetne efekty. Niestety, po zmroku sprzęt radzi sobie dużo gorzej. Pomaga tu tryb manualny lub nocny, ale mimo wszystko widać, że pod tym względem smartfon nie oferuje nic ponadprzeciętnego. Filmy możemy nagrywać w maksymalnej rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę.

Przednia kamerka nie oferuje najlepszych autoportretów. Są niezłe pod względem barw, ale brakuje im nieco ostrości.

















Bateria

4000 mAh przekłada się na bardzo dobre czasy pracy na jednym ładowaniu. Przy moim użytkowaniu smartfon działał od 4,5 do 5,5 godziny przy LTE i nawet do 6,5 przy WiFi. Ładowanie z użyciem ładowarki 10 W trwa około 2 godziny.

Podsumowanie

Moto G8 to niezła pozycja ze średniej półki. Niestety, mimo że pojawił się większy ekran z mniejszymi ramkami i nowy układ oraz lepszy aparat, to producent poszedł miejscami na skróty. Szczególnie słabo prezentuje się tu ekran o rozdzielczości tylko HD+ czy brak obsługi WiFi 5 GHz. W tej cenie moglibyśmy oczekiwać nieco więcej

Alternatywy dla Motoroli Moto G8:

Motorola Moto G7 Plus – starszy model z głośnikami stereo oraz wyświetlaczem Full HD+,

Nokia 6.2 – model z linii Android One, który oferuje świetne wrażenia z użytkowania na co dzień,

Xiaomi Redmi Note 8T – propozycja w tej samej cenie z równie dobrą baterią i ekranem Full HD+.

Zalety:

bardzo dobry czas pracy

płynne i stabilne działanie

Android 10 z praktycznymi funkcjami Moto

moduł fotograficzny z szerokokątnym aparatem

Wady: