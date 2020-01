Moto G8 zgodna z oczekiwaniami

Motorola nie należy do najpopularniejszych producentów smartfonów na rynku, ale na pewno nie można odmówić im ciekawego podejścia do urządzeń mobilnych. W ostatnim czasie udowodnili to Moto Razr, nietypowym składanym telefonem, a jeszcze wcześniej całą serią Moto Z, która wspiera dołączane moduły, np. z 5G czy padem do gier. Mimo wszystko więcej osób finalnie decyduje się na bardziej normalne i zarazem przystępne cenowo linie Moto E i Moto G.

Sama seria Moto G przebyła długą drogę. Szczególnie pierwsze trzy generacje zdobyły sympatię klientów, pokazując, że tanie smartfony z Androidem mogą stabilnie działać. W przypadku nowszych modeli to oczywiste, ale kiedyś stanowczo tak nie było.

Wkrótce już poznamy ósmą generację Motoroli Moto G8. Warto zacząć najpierw od tego, co zobaczymy w podstawowej wersji Moto G8. Model ten zaoferuje 6,39-calowy ekran IPS TFT LCD o rozdzielczości HD+ w formacie 19,5:9 (1560 x 720 pikseli), co wydaje się być słabym wynikiem w 2020. W zamian otrzymamy „prawie” bezramkowy panel z wcięciem w rogu na przednią kamerkę. Do tego pojawi się całkiem wydajny układ Snapdragon 665 (CPU: 2 x Kyro 260 Gold 2 GHz, 6 x Kryo 260 Silver 1,8 GHz; Adreno 610) wraz z 2, 3 lub 4 GB RAM i 32 albo 64 GB pamięci. Wielką wadą będzie brak NFC.

Z racji na budżetowy charakter Moto G8 zostanie wyposażona w potrójny aparat główny: 16 Mpix z f/1.7, 2 Mpix z f/2.2 oraz 8 Mpix z f/2.2 i szerokokątnym obiektywem o kącie widzenia 118 stopni. Nie zabraknie też Androida 10, skanera linii papilarnych oraz sporej baterii 4000 mAh. O dziwo, pojawi się złącze słuchawkowe 3,5 mm i nie będzie wsparcia dla WiFI 5 GHz (sic!).

Ile będą kosztować Moto G8 i Moto G8 Power?

Motorola Moto G8 Power będzie nieco lepszym sprzętem. Po pierwsze, pojawi się w niej NFC, co teraz staje się wręcz standardem. Po drugie, użytkownicy będą mogli korzystać z baterii o pojemności aż 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 18 W. Po trzecie, producent zaimplementuje tu 6,36-calowy ekran IPS TFT LCD o rozdzielczości Full HD+ w formacie 19,5:9 (2300 x 1080 pikseli). Wśród poprawek względem Moto G8 wymienić należy także dodatkowy aparat z tyłu 8 Mpix z teleobiektywem oraz lepszą przednią kamerkę 25 Mpix.

Z racji na raczej budżetowy charakter nowych telefonów, spodziewam się, że ich ceny będą niższe niż w przypadku poprzedników. W przypadku Moto G8 możemy liczyć na kwotę rzędu 799 złotych w wersji 3/32, z kolei G8 Power – 999 – 1099. Myślę, że wtedy szykują się naprawdę groźni rywale dla Xiaomi.

*na zdjęciu tytułowym Motorola Moto E6 Plus

źródło: The Verge