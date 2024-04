Smartfony to urządzenia, na których dziś najczęściej słuchamy muzyki. Wcześniej robiliśmy to przez słuchawki przewodowe, dziś króluje Bluetooth. Obie technologie miały swoje zalety, ale też - multum wad, przez które uznawane były (i są) przez wielu za niewarte uznania, jeżeli chodzi o doznania audio.

W przypadku słuchawek przewodowych problemem był zazwyczaj wbudowany w telefon DAC, którego jakość w większości wypadków była słaba albo dyskusyjna. Telefony z dobrym DAC należały do rzadkości. W przypadku połączeń bezprzewodowych problemem jest sam transfer przez Bluetooth, gdzie nawet kodek LDAC (990 kbit/s) nie zbliża się do przepustowości pozwalającej uzyskać jakość płyty CD ( 1 411,2 kbit/s).

Dlatego też jeżeli chodzi o muzykę w przenośnym formacie wielu audiofilów korzysta z wysokiej jakości odtwarzaczy z mocnym DACiem i słuchawkami przewodowymi. Jest jednak jedna firma, która chce to zmienić i zaprezentować telefon godny fana audio.

Moondrop MIAD 01 - tej funkcji nie ma żaden smartfon

Każdy artysta kojarzy, chociaż ze słyszenia nazwę firmy Moondrop. Od lat zajmuje się ona bowiem produkcją m.wysokiej klasy scenicznych monitorów dousznych. Oprócz tego ma w swoim portfolio słuchawki czy przenośne odtwarzacze CD. Doświadczenia w branży na pewno nie można jej odmówić.

Teraz korporacja zdecydowała się stworzyć nowy produkt, a jest nim smartfon Moondrop MIAD 01. Niestety nie wiemy wiele o jego dokładnej charakterystyce, ale te informacje, które docierają do opinii publicznej, są bardzo ekscytujące. Telefon ma być bowiem skupiony na muzyce i to na poważnie, ponieważ wyposażony będzie zarówno w gniazdo 3,5 mm jak i 4,4 mm.

Konektor 4,4 mm to tzw. pentaconn, posiadający połączenie + i - dla lewego i prawego kanału oraz uziemienie, przez co nazywa się to połączeniem zbalansowanym, zapewniającym lepszą redukcję potencjalnych zakłóceń. Już samo to pokazuje, że firma podchodzi do tematu audio w swoim smartfonie bardzo poważnie.

Pytanie tylko, czy to wystarczy, żeby zachęcić do siebie użytkowników. Na przestrzeni lat kilka znanych marek audio próbowało stworzyć swoje telefony, jednak z marnym skutkiem. Najsłynniejszą z nich był Marshall, którego przygoda z Marshall London okazała się potężnym niewypałem.

Jak będzie tym razem?