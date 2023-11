Przed tymi kamerami nic się nie ukryje. Pojawią się w polskich miastach?

Możliwości współczesnego monitoringu wizyjnego sięgają znacznie dalej, niż jeszcze kilka lat temu. Stało się to możliwe dzięki analityce wideo wykorzystującej m.in. uczenie maszynowe. Co potrafi współczesny miejski monitoring i do czego można go wykorzystać?

Temat możliwości monitoringu wizyjnego pojawił się w związku z wprowadzeniem stref czystego transportu w pierwszych polskich miastach. Już od lipca 2024 roku takie strefy pojawią się w Warszawie i Krakowie. Jak egzekwować przepisy obowiązujące w strefie poza specjalnymi naklejkami? To zadanie, które z powodzeniem mógłby wykonywać nowoczesny monitoring wizyjny z analityką wideo. A to wcale nie koniec jego możliwości.

Monitoring wizyjny z analityką wideo: co potrafi?

Już od dawna wykorzystujemy monitoring wizyjny do identyfikacji sprawców niektórych wykroczeń i przestępstw, zwłaszcza kradzieży i rozbojów. Dokładnie tak samo może to działać w ruchu drogowym, a nawet jeszcze dokładniej. Dzieje się tak dlatego, że współczesne kamery dysponują na tyle wysoką rozdzielczością rejestrowanego obrazu, by móc odczytywać numery tablic rejestracyjnych. Chociażby właśnie po to, by karać za takie wykroczenia, jak chociażby wjazd do strefy czystego transportu niewłaściwym samochodem, czy złe parkowanie.

W otrzymanej przez redakcję informacji prasowej Konrad Badowski z Axis Communications ilustruje możliwości współczesnego monitoringu wizyjnego następującym przykładem:

Kamera oparta o głębokie uczenie może wysyłać sygnał dźwiękowy, jeśli zauważy, że auto na parkingu zostało źle zaparkowane, bądź jeśli np. pojazd wjedzie na chodnik. Jako sygnały dźwiękowe można także zaprogramować wszelkiego typu ogłoszenia, takie jak informacje o opóźnieniach czy wezwania. Rozwiązania tego typu można spotkać na lotniskach, stacjach benzynowych czy w szpitalach.

Przy pomocy odpowiednio rozmieszczonych kamer do monitoringu wizyjnego można bardzo dokładnie rejestrować to, jakie pojazdy wjeżdżają i wyjeżdżają z miasta. Może to pomóc nie tylko w egzekwowaniu strefy czystego transportu. Równie dobrze możliwości kamer mogą zostać wykorzystane do wyłapywania samochodów bez ważnych badań technicznych czy kradzionych.

Monitoring wizyjny to nie tylko narzędzie do karania kierowców

Powyższe przykłady ilustrują to, w jaki sposób kamery z analityką wideo mogą być wykorzystywane do egzekwowania obowiązującego prawa. Na tym ich rola wcale się nie kończy. Z informacji przesłanej przez Axis Communications dowiadujemy się również o innych zastosowaniach oferowanych kamer. Może to być, dla przykładu, usprawnienie funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, monitoring pogody w czasie rzeczywistym czy mierzenie poziomu wód.\

Jako że system jest w stanie odczytywać tablice rejestracyjne i błyskawicznie łączyć je z udostępnionymi bazami danych, może służyć do np. automatycznego otwierania bramek czy rejestrowania czasu płatnego parkowania. Dokładnie tak, jak obecnie działa to w niektórych galeriach handlowych.

Co z bezpieczeństwem danych?

Każdorazowo temat monitoringu wizyjnego wzbudza wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa rejestrowanych danych. Co w tym przypadku, gdzie rejestrowane są tablice rejestracyjne samochodów? Wdrożono zabezpieczenia, które mają za zadanie chronić prywatność kierowców. Oto jak działa jedno z nich:

Ważnym elementem układanki jest także bezpieczeństwo danych. Dlatego też oferujemy aplikację Live Privacy Shield, która umożliwia maskowanie numerów rejestracyjnych w czasie rzeczywistym.

Czy po inteligentne rozwiązania monitoringu miejskiego sięgnie Warszawa, Kraków albo inne z dużych polskich miast? Przekonamy się o tym w najbliższym czasie.

