W dniu swojej premiery aplikacja mobilna mojeIKP nie była zbyt pomocna. Grzegorz wręcz napisał o niej, że polski rząd sfinansował następną zbędną aplikację na smartfona. Od jej premiery minął już niemal rok i jest stale rozwijana. I choć jej funkcjonalność to wciąż przede wszystkim dostęp do e-recept, e-skierowań, historii leków, dawek i certyfikatu covidowego, jej twórcy starają się urozmaicać jej możliwości.

Krokomierz i przypomnienie o lekach. Nowe funkcje w mobilnej aplikacji mojeIKP

Nowością w aplikacji mobilnej mojeIKP jest wprowadzenie odświeżonego ekranu startowego. A na nim pojawiają się skróty do ważnych numerów, powiadomień, telefonu pogotowia ratunkowego oraz przypomnienia o lekach. Po zalogowaniu znajdziecie jeszcze inną nowość w zakładce Profilaktyka. To krokomierz - i jeśli myśleliście, że aplikacja zlicza kroki, to spieszę w wytłumaczeniem. Funkcja ta jedynie informacje o krokach przechowywanych w telefonie. W przypadku iPhone'a to dane pochodzące z aplikacji systemowej Apple - Zdrowie. "Krokomierz" podsumowuje dziennie kroki, wyświetla trendy i pozwala sprawdzić historię chodzenia z ostatniego tygodnia i miesiąca.

Dużo ciekawszą nowością jest wspomniana wyżej funkcja "Przypomnienie o lekach" dostępna z ekranu domowego - przed logowaniem lub w zakładce e-zdrowie. To kalendarz, w który można wprowadzić przypomnienia dla zażywanych regularnie leków. Sekcja ta pozwala na dodawanie nazw i dawek leku, początku i końca kuracji, częstotliwości i godzin zażywania konkretnego leku oraz sposobu, w jakim jest przyjmowany. Po wprowadzeniu wszystkich danych aplikacja będzie wysyłała powiadomienia push przypominające o wzięciu leku.

Żeby ustawić przypomnienie dla zażywanych leków można skorzystać z dwóch sposobów:

na ekranie głównym wejdź w funkcję przypomnienie o leku i naciśnij „+”, a następnie wpisz nazwę leku

wejdź w wystawioną Ci e-receptę, kliknij na znak dzwonka koło nazwy leku.

Następnie:

ustaw datę rozpoczęcia kuracji

wskaż, czy to kuracja stała, czy na określony czas. W tym drugim wypadku wybierz liczbę dni lub datę zakończenia kuracji

potem ustaw godziny (co, ile godzin lub konkretny czas) i sposób przyjmowania leku (po posiłku, w trakcie posiłku, na czczo)

potem ustaw godziny (co, ile godzin lub konkretny czas) i sposób przyjmowania leku (po posiłku, w trakcie posiłku, na czczo) zatwierdź. Teraz aplikacja będzie Ci przypominać o terminie zażycia leku.

o wybranej przez Ciebie porze otrzymasz powiadomienie (push) na telefonie

Przypomnienia można przeglądać w całości, usuwać lub edytować pojedyncze wpisy. Po zakończeniu konkretnej kuracji przenoszona jest ona do zakładki Nieaktywne - w niej można ponownie aktywować przypomnienia.

Wato też pamiętać, o innej funkcjonalności mojeIKP, która pomaga osobom szukającym pomocy w realizacji recept. Dzięki niej można odbierać e-recepty i e-skierowania bliskiej osoby, która upoważnia nas do realizowania ich w jej imieniu.

Żeby upoważnić inne osoby aplikacji mojeIKP, bliska osoba powinna:

zalogować się do aplikacji mojeIKP

Przejść do Ustawień > i odszukać sekcję Uprawnienia. W niej należy wybrać opcję: Upoważnij bliską osobę do przeglądania Twoich danych

teraz wystarcz podać potrzebne dane: imię, nazwisko, PESEL osoby, która będzie uprawniona i ustalić, czy dostęp ma być na jakiś czas, czy bezterminowy, a także, czy jest to dostęp do wybranych danych (np. tylko e-recept lub e-skierowań) czy wszystkich.

Dostęp można aktualizować (np. zmieniać zakres lub czas dostępu) lub usunąć.

Aktualizacja jest dostępna w App Store i Google Play.