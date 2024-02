Największe hity anime oficjalnie w Polsce! Tu je obejrzysz

CANAL+ i Crunchyroll łączą siły

Jak dziś oficjalnie zostało ogłoszone, CANAL+ i Sony Pictures Television (SPT) nawiązały pierwszą w Polsce współpracę na zakup tytułów anime od partnera SPT, jakim jest Crunchyroll. Serwis ten oferuje niesamowicie bogatą ofertę anime i jeśli interesujecie się japońską popkulturą, to z pewnością o nim słyszeliście, na co również mógł wpłynąć fakt zakupu serwisu przez Sony jakiś czas temu. Pierwsze tytuły, które są dostępne już teraz, to jedne z najpopularniejszych anime ostatnich lat — mowa tutaj o Jujutsu Kaisen i Dr. Stone.

Źródło: CANAL+

Crunchyroll kiedyś był darmowym serwisem, lecz to zmieniło się od sezonu wiosennego 2022 roku, kiedy japoński serwis przestał emitować nowości za darmo, jak miał wcześniej w zwyczaju. Od tamtej pory, żeby oglądać najnowsze hity z Kraju Kwitnącej Wiśni, będzie trzeba wykupić jeden z abonamentów premium, która w najniższym wariancie wynosi 20 zł w skali miesiąca. Plan „Fan” za 20 zł oferuje brak reklam, dostęp do całej biblioteki Crunchyrolla, nowe odcinki anime chwilę po emisji w Japonii i oglądanie na jednym urządzeniu w jednym czasie. Plan „Mega Fan” kosztuje 25 zł miesięcznie i poza wszystkimi wymienionymi wcześniej benefitami, pozwala na oglądanie na czterech urządzeniach w jednym czasie, oglądaniu treści offline, a także gwarantuje dostęp do Crunchyroll Game Vault, czyli katalogu gier Crunchyroll. W wariantach znajdziemy również opcję zakupu planu „Mega Fan” na rok za 250 zł, co oznacza 16 procent zniżki względem miesięcznych planów. Warto jednak zaznaczyć, że cała biblioteka serwisu do wprowadzenia tej „nowości” stale jest dostępna bezpłatnie, z reklamami, także możecie spędzić na Crunchyrollu sporo czasu, nie płacąc ani grosza.

Źródło: Crunchyroll

Więcej kultowych anime zmierza do CANAL+ online

To jednak ma być dopiero początek tej współpracy. Zgodnie z oficjalnym komunikatem CANAL+, w ciągu najbliższego roku subskrybenci CANAL+ online otrzymają dostęp do wielu popularnych i cenionych tytułów anime — i wszystkie oczywiście będą bez reklam, a co istotne, również z profesjonalnym polskim tłumaczeniem. Jujutsu Kaisen i Dr. Stone, tytuły dostępne już teraz, są z oryginalną japońską oraz angielską ścieżką językową.

CANAL+ zapowiada, że oba tytuły będą się pojawiać w czwartki po 5 odcinków tygodniowo. A co ma pojawić się w najbliższym czasie? Na przestrzeni kolejnych miesięcy będą się pojawiać kolejne tytuły z bogatej oferty Crunchyroll, między innymi doskonałe Spy x Family, a także Black Clover czy Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation. Warto jednak mieć na uwadze, że już ten początkowy katalog prezentuje się naprawdę nieźle.

Jujutsu Kaisen i Dr. Stone to świetny początek

Jujutsu Kaisen to, jak już wspomniałem, jedno z najsłynniejszych anime ostatnich lat i jedna z najlepiej sprzedających się mang w historii. Opowiada historię Yuujiego Itadoriego, który pomimo ogromnej siły fizycznej, prowadzi zwyczajne życie licealisty. Pewnego dnia jednak, aby ocalić chłopca padającego ofiarą klątwy, Yuuji zjada palec Ryomena Sukuny, co powoduje, że przekleństwo przechodzi na jego własną duszę. Od tego momentu Yuuji dzieli jedno ciało z Ryomenem, a pod opieką najpotężniejszego czarownika, Satoru Gojo, Itadori zostaje przyjęty do Tokyo Jujutsu High School, organizacji walczącej z klątwami. Jujutsu Kaisen, wyprodukowane przez studio TOHO Animation, bazuje na bestsellerowej mandze autorstwa Gege Akutami, która obecnie cieszy się ogromnym powodzeniem w Shueisha's Weekly Shonen Jump, z nakładem wynoszącym 80 milionów kopii. W 2021 roku zdobył tytuł Anime Roku na gali Crunchyroll Anime Awards, więc jest to naprawdę łakomy kąsek.

Dr. Stone za to przenosi nas do świata, który został zniszczony i poddany naturze po tajemniczym rozbłysku, zamieniając ludzkość w kamień. Po tysiącach lat Taiju i jego przyjaciel, Senku, budzą się, postanawiając przywrócić technologię i ocalić spetryfikowanych ludzi. Anime doskonale łączy szaloną komedię z poważniejszymi tonami, gdzie każdy problem może być rozwiązany nie poprzez siłę mięśni, lecz dzięki mocy nauki. Współpraca ta zapowiada się więc naprawdę nieźle.

Źródło: CANAL+