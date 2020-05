Nowa aplikacja T-Mobile już dostępna – co się zmieniło? Dużo, nawet bardzo

T-Mobile informuje o nowej wersji aplikacji Mój T-Mobile, która doczekała się sporego odświeżenia. Operator przekonuje, że wprowadzone zmiany w interfejsie sprawią, że obsługa numerów będzie wygodniejsza i intuicyjna. Nowoczesny design i nawiązywanie do kolorystyki kojarzonej z T-Mobile to pierwsze, co rzuca się w oczy. Dominują w niej dwa kolory — biel i magenta, która klientom sieci nie powinna być obca. Nawigację po aplikacji ułatwia pasek pozwalający przejść do kilku sekcji: Strona Główna, Płatności, Doładowania, Pomoc i więcej. W tym ostatnim przypadku dostaniecie dostęp do zarządzania usługami i ustawień. To tu kryje się nowość, która spodoba się przede wszystkim osobom lubiącym ciemną kolorystykę aplikacji. T-Mobile umożliwia ręczne przełączenie się na tryb ciemny lub automatyczne dostosowanie się wyglądu do ustawień systemowych.

Całość wygląda schludnie i trzeba przyznać, że nowa aplikacja sprawia wrażenie płynniejszej i wygodniejszej w obsłudze — choć muszę przyznać, że w kilku przypadkach zdarzały się chwilowe zastoje i ładowanie poszczególnych elementów interfejsu, ale to ma zapewne związek z pobieraniem danych dotyczących numeru, czy faktur.

Mój T-Mobile w nowej odsłonie. Aplikacja doczekała się sporych zmian w jej wyglądzie

Sam wygląd to nie wszystko. Zmienionemu interfejsowi towarzyszą też nowości, które mogą ucieszyć abonentów tej sieci. To między innymi:

możliwość sprawdzenia kodu PUK

podgląd listy połączeń

zmiana języka aplikacji z polskiego na angielski (i odwrotnie)

możliwość ustawienia doładowania cyklicznego

płatność za faktury bez prowizji

Nowa odsłona aplikacji Mój T-Mobile jest już dostępna do pobrania w Google Play dla urządzeń z Androidem w wersji 5.0 i wyższej. Operator zapowiada, że w najbliższych dniach pojawi się też wersja na iOS i będzie wymagała zainstalowanego systemu operacyjnego w iOS 11.3 lub wyższego. To bardzo dobra wiadomość, gdyż ostatnia aktualizacja aplikacji w wersji na iOS miała miejsce 5 miesięcy temu i oferowała tylko drobne poprawki i niezbędne optymalizacje — czyli nic, z czego klienci mogliby skorzystać na co dzień. Odświeżona aplikacja trafi też do Huawei AppGallery, co zapewne ucieszy wielu użytkowników smartfonów tej firmy.