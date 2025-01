HUAWEI FreeBuds Pro 4 - recenzja. Jedynym problem: nie są od Apple

Słuchawki bezprzewodowe na dobre wdarły się do naszych żyć. Coraz rzadziej można spotkać na naszej drodze kogoś, kto wciąż korzysta z tych "na kablu". Nic w tym dziwnego - można wybierać i przebierać w temacie na każdej półce cenowej. To samo dotyczy się kolorów, kształtów i wykorzystywanych technologii. Apple rozpoczęło rewolucję, którą reszta skrzętnie kontynuuje. Huawei od lat pokazuje, że perfekcyjnie odnajduje się w tej kategorii. Zresztą nie bez powodu po dziś dzień mam w swoim przyborniku Freebuds 3, które podczas testów tak pozytywnie mnie zaskoczyły, że po testach kupiłem sobie prywatny zestaw.

FreeBuds Pro 4 to jednak zupełnie inna kategoria. Dokanałowe. O kilka lat nowsze. Skrywające kilka asów w rękawie i... szczerze? To jedne z najlepszych słuchawek, z jakimi kiedykolwiek w ogóle miałem do czynienia. Lubię w nich wszystko - i to mimo tego, iż na sprzętach z których korzystam na co dzień nie można z nich wykrzesać ich pełnego potencjału.

HUAWEI FreeBuds Pro 4 - specyfikacja techniczna

Cecha HUAWEI FreeBuds Pro 4 Wymiary Każda słuchawka: 29,1 mm × 21,8 mm × 23,7 mm, Waga: około 5,8 g Etui ładujące 46,9 mm × 65,9 mm × 24,5 mm, Waga: około 47 g Technologia dźwięku Aktywny cyfrowy podział, potrójny korektor adaptacyjny, aktywna redukcja szumów, redukcja hałasów podczas rozmów, tryb przezroczystości Czujnik Czujnik podczerwieni, Czujnik Halla, Żyroskop, Akcelerometr, Czujnik akustyczny kości, Czujnik dotyku, Czujnik nacisku Głośnik Podwójny przetwornik: 11 mm przetwornik dynamiczny + przetwornik z membraną planarną Łączność Bluetooth BT 5.2, Parowanie w wyskakującym okienku Obsługiwane *Wymagane są telefony/tablety HUAWEI kompatybilne z EMUI 10.0 i nowszymi wersjami. Obsługa jednoczesnego połączenia Bluetooth z dwoma urządzeniami Obsługiwana Bateria Pojemność baterii Słuchawki: 55 mAh (wartość minimalna każda); Etui ładujące: 510 mAh (wartość minimalna) Sposób ładowania: Ładowarka przewodowa: Port USB-C: 5 V-0,5 A lub więcej Ładowarka bezprzewodowa: obsługiwana, do 5 W Teoretyczny czas ładowania: Ok. 40 minut dla słuchawek (w etui ładującym) Ok. 1 godziny dla etui ładującego bez słuchawek (przewodowo) Ok. 150 minut dla etui ładującego bez słuchawek (przewodowo) *Dane na podstawie wewnętrznych testów laboratoryjnych HUAWEI. Żywotność baterii Priorytet jakości dźwięku: odtwarzanie z L2HC/LDAC Odtwarzanie muzyki (z wyłączoną redukcją szumów): do 6,5 godziny po pełnym naładowaniu i do z etui. Odtwarzanie muzyki (z włączoną redukcją szumów): do 4,5 godzin po pełnym naładowaniu i do 22 z etui. Priorytet jakości połączenia: odtwarzanie z AAC Odtwarzanie muzyki (z wyłączoną redukcją szumów): do 7 godzin po pełnym naładowaniu i do 33 godzin z etui. Odtwarzanie muzyki (z włączoną redukcją szumów): do 5 godzin po pełnym naładowaniu i do 23 godzin z etui. Połączenie głosowe: Połączenia głosowe (z wyłączoną redukcją szumów): do 4,5 godziny po pełnym naładowaniu i do 22 godzin z etui. Połączenia głosowe (z wyłączoną redukcją szumów): do 3,5 godziny po pełnym naładowaniu i do 18 godzin z etui. *Dane pochodzą z testów laboratoryjnych HUAWEI, w których słuchawki były podłączone do telefonu HUAWEI Mate X6 i odtwarzały dźwięk przy poziomie głośności 50% z innymi funkcjami ustawionymi domyślnie. Żywotność baterii może się różnić w zależności od głośności, źródła dźwięku, zakłóceń otoczenia, funkcji produktu oraz sposobu użytkowania. Sterowanie Dwa dotknięcia: odbieranie połączenia podczas połączenia przychodzącego/Rozłączanie połączenia podczas połączenia/Poprzedni utwór/Następny utwór/Odtwarzanie, pauza/Wybudzanie asystenta głosowego. Trzy dotknięcia: Poprzedni/następny utwór Przesunięcie: Przesuń w górę lub w dół, aby dostosować głośność Naciśnięcie i przytrzymanie: Włączanie/wyłączanie redukcji szumów i odrzucanie połączeń/Wybudzanie asystenta głosowego Odporność na zachlapania, wodę i pył Słuchawki: IP54 Etui ładujące: brak odporności na wodę *Odporność na kurz i wodę IP54 dotyczy tylko samych słuchawek, a nie etui ładującego. Urządzenie jest odporne na zachlapania, kurz i wodę w normalnych warunkach. Zostało ono przetestowane w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych i uzyskało stopień ochrony IP54 zgodnie z normą IEC 60529. Odporność na zachlapanie, kurz i wodę nie jest trwała, a wydajność może ulec pogorszeniu z powodu codziennego zużycia. Należy unikać ładowania urządzenia w wilgotnym otoczeniu. Uszkodzenia spowodowane cieczą nie są objęte gwarancją. W pudełku Słuchawki × 1 para Etui ładujące × 1 Wkładki douszne 7 par (silikonowe wkładki douszne: L, M, S, XS; wkładki douszne z pianki z pamięcią kształtu: L, M, S; z silikonową parą w rozmiarze M domyślnie założoną na słuchawki) Skrócona instrukcja (z informacjami o bezpieczeństwie) × 1 Karta gwarancyjna × 1 Kabel ładowania USB-C × 1

HUAWEI FreeBuds Pro 4: pierwsze wrażenia

Mówiąc o słuchawkach Huawei z serii Pro - od lat wszyscy przywykliśmy do tego, że to po prostu produkty z wysokiej półki. Dlatego w przypadku FreeBuds Pro 4 raczej dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że tutaj również mowa o bardzo wysokiej lidze. Już pudełko sugeruje, że mamy do czynienia z produktem z najwyższej półki. Po jego otwarciu czekać na nas będzie sześć kompletów zastępczych nakładek (a siódmy już czeka zamontowany na urządzeniu). Dlaczego aż sześć? Bo Huawei postawił na dwa rodzaje: "zwykłe" silikonowe (w rozmiarze XS, S, oraz L), a także piankę która dostosowuje się (i zapamiętuje) kształt ucha użytkownika (w rozmiarze S, M, L). Silikonowe w rozmiarze M są już zamontowane. W pudełku czekać na nas będzie także krótka instrukcja oraz kabel USB-C do ładowania akcesorium.

Etui od słuchawek jest stosunkowo niewielkich rozmiarów -- ale i tak skrywa w sobie solidny akumulator, który zadba o to, byśmy nie musieli często sięgać po ładowarkę. A

HUAWEI FreeBuds Pro 4 w praktyce

Parowanie sluchawek jest banalnie proste - i podobnie jak inne urządzenia BT, wystarczy raptem kilka sekund. W przypadku tabletów i smartfonów HUAWEI z EMUI 10.0 cały proces jest jeszcze prostszy -- i podobnie jak ma to miejsce u Apple, wszystko opiera się o dedykowane peryferiom wyskakujące okienka. I z takich praktycznych rzeczy, warto wiedzieć, że sprzęt można jednocześnie podłączyć do dwóch urządzeń -- i działa to całkiem sprawnie. Choć nie będę ukrywał, że przy moim trybie pracy i żonglerce pomiędzy komputerem, tabletem, a komputerem -- okazało się najzwyczajniej w świecie niewystarczające.

Zmiany profili dźwiękowych i kilka modyfikacji związanych ze sterowaniem urządzeniem można dokonać za pośrednictwem znanej i lubianej aplikacji AI Life od Huawei. Jednak same słuchawki posiadają wbudowane czujniki, które pozwalają sterować słuchawkami. Zarówno pod względem głośności, aktywacji trybu aktywnej redukcji szumów, przełączania utworów, odbierania połączeń jak i aktywacji asystenta głosowego. Sprzęt jest także odporny na zachlapania, dlatego spokojnie możecie zabrać go na siłownię czy jogging bez obaw, że coś mu się stanie.

Ogromnym atutem nowych FeeBudsów jest także ich czas pracy na jednym ładowaniu. Szczerze - jeszcze ani razu nie udało mi się rozładować słuchawek podczas jednej sesji przy tradycyjnym użytkowaniu. Raczej nie mam okazji korzystać ze słuchawek dłużej, niż około 4h jednorazowo -- a producent zapewnia o działaniu nawet przez 6,5 godziny! Co więcej -- z w pełni naładowanym etui można liczyć nawet na 33h korzystania ze słuchawek bez konieczności przejmowania się ładowaniem. To imponujący wynik -- i konkurencja ma czego zazdrościć.

Jak one brzmią. HUAWEI gra we własnej lidze

Ale w przypadku sprzętów takich jak słuchawki, kluczową kwestią jest to, jak one w ogóle brzmią. A pod tym względem trudno się do czegokolwiek przyczepić. I choć na co dzień moimi głównymi sprzętami są te od Apple, co naturalnie podcina skrzydła FreeBudsom Pro 4 (256 kbps to żadne szaleństwo), to podczas testowania słuchawek wielokrotnie przełączałem się na androidowy smartfon który pozwala im pokazać więcej potencjału. Więcej - ale jeszcze nie najwięcej, bowiem producent akcesorium stworzył własną technologię która trafi dopiero do ich pierwszego smartfona z serii Mate -- i takowej nie miałem jeszcze możliwości przetestować. Tam czekać na użytkowników będzie bezstratna transmisja 2,3 Mbps. Słuchawkom nie zabrakło również wsparcia dla kodeka LDAC.

Bez wątpienia jest to łakomy kąsek dla wszystkich miłośników wysokiej jakości brzmienia. Jednak warto mieć na uwadze, że by móc z tego w pełni korzystać trzeba także zadbać o bibliotekę utworów w odpowiedniej jakości. Tutaj z pomocą przyjdą nam zarówno bezstratne pliki lokalne, jak i niektóre z serwisów streamingowych, które oferują dostęp do audio wysokiej jakości.

Nareszcie da się rozmawiać. I to nie tylko w domowym zaciszu

Moim ogromnym problemem z większością bezprzewodowych słuchawek które testowałem był fakt, że lwia część z nich najzwyczajniej w świecie... nie nadawała się do rozmów poza domem. W najnowszej generacji swoich flagowych słuchawek, Huawei postawiło na mikrofon z odwróconym przewodnictwem kostnym oraz 3 inne mikrofony, które zapewniają wysoką jakość rozmów -- i są w stanie brzmieć poprawnie nawet w przypadku wiatru i hałasów w naszym otoczeniu (producent zapewnia o poziomie nawet do 100 dB). To bardzo pozytywne zaskoczenie i coś, na co bez wątpienia warto zwrócić uwagę, jeżeli regularnie korzystacie ze słuchawek do rozmów.

Słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 4 trafiają do Polski. Ile kosztują słuchawki rzucające rękawice AirPods Pro?

Nie da się ukryć, że Huawei odrobił pracę domową i zaserwował nam jedne z najlepszych (najlepsze?) słuchawki dokanałowe na rynku. Z perspektywy użytkownika sprzętów Apple -- brakuje im tylko jednej rzeczy: autorskiego chipu amerykańskiego giganta, który czyni parowanie i przełączanie się między urządzeniami dziecinnie prostym. Poza tym: trudno się do czegokolwiek przyczepić, dlatego uważam, że największym (jedynym?) problemem tych słuchawek jest fakt, iż nie są od Apple.

Tym bardziej, że HUAWEI FreeBuds Pro 4 trafiają do polskich sklepów w fenomenalnej cenie: 849 zł. A na tym jeszcze nie koniec, bo do 23. lutego można je nabyć o sto złotych taniej zarówno w sieci Plus, jak i w sklepach partnerskich (Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom i Komputronik), a także oficjalnej Strefie Marki na Allegro jak i w oficjalnym sklepie marki huawei.pl. Co więcej -- decydując się na zakup w ostatnim z nich, klienci otrzymają specjalny prezent. Wsparcie w przypadku zgubienia słuchawki (dzięki niej można kupić jedną słuchawkę o połowę taniej).

Słuchawki do recenzji udostępniła firma Huawei