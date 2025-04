Mocne premiery przez cały rok. Zapiszcie sobie te nowości

Platforma streamingowa Max szykuje dla swoich widzów w 2025 roku prawdziwą ucztę. Wśród zapowiedzi królują mroczne kryminały, powroty uwielbianych antybohaterów oraz intrygujące nowe projekty od znanych twórców. Jednym z najbardziej wyczekiwanych seriali przyszłego roku jest bez wątpienia "Welcome to Derry" - prequel kultowej historii Stephena Kinga "To". Twórcy, wśród których znaleźli się Andy i Barbara Muschietti oraz Jason Fuchs, zabiorą nas w podróż do mrocznej przeszłości tytułowego miasteczka. Co ciekawe, narracja serialu ma być prowadzona w nietypowy sposób – "wstecz". Planowane trzy sezony przeniosą widzów kolejno do lat 60., 30. i początku XX wieku, a każdy z nich ma być powiązany z tragicznymi wydarzeniami, które zapoczątkowały cykle hibernacji przerażającego Pennywise'a.

Reklama

Welcome to Derry - prequel filmu To

Pierwszy sezon cofnie nas do roku 1962 i skupi się na dramacie, jaki rozegrał się w klubie nocnym Black Spot. Kolejne odsłony mają przybliżyć masakrę gangu Bradleya, rabusiów bankowych z lat 30., oraz tajemniczą eksplozję w Kitchener Ironworks na początku ubiegłego stulecia. Scenariusz serialu czerpie inspirację z "interludiów" z książki Kinga, które przedstawiały badania Mike'a Hanlona nad historią Pennywise'a. Fani uniwersum "To" z pewnością ucieszą się z powrotu Billa Skarsgårda w roli mrocznego klauna. Aktor zapowiada, że poziom grozy i intensywności serialu będzie "dość hardkorowy", zapewniając, że nie zobaczymy "Pennywise'a w wersji light". Obok Skarsgårda na ekranie pojawią się takie nazwiska jak Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk i James Remar w rolach głównych, a także wielu utalentowanych aktorów drugoplanowych. Za scenariusz pierwszego odcinka odpowiada Jason Fuchs, a reżyserią czterech epizodów, w tym pilota, zajmie się Andy Muschietti. Pierwszy sezon "Welcome to Derry" ma liczyć dziewięć odcinków i bez wątpienia stanie się jednym z najważniejszych wydarzeń serialowych 2025 roku na platformie Max.

Task z Markiem Ruffalo

Kolejną obiecującą nowością jest nowy dramat kryminalny HBO, stworzony przez Brada Ingelsby'ego, znanego ze swoich mrocznych i wciągających historii. W roli głównej zobaczymy znakomitego Marka Ruffalo, który wcieli się w postać członka specjalnej grupy zadaniowej FBI. Ich celem jest powstrzymanie serii zuchwałych napadów na domy handlujące narkotykami, które mają miejsce na przedmieściach Filadelfii. Sprawcą tych przestępstw okazuje się być niepozorny ojciec rodziny, co dodaje całej sprawie dodatkowego, mrocznego wymiaru. Obok Ruffalo w serialu wystąpią Thuso Mbedu, Emilia Jones, Alison Oliver, Tom Pelphrey, Mireille Enos oraz Martha Plimpton.

Peacemaker 2. sezon - lubiany antybohater

Nie zabraknie także powrotów ulubionych bohaterów. Platforma Max uraczy nas drugim sezonem hitowego serialu "Peacemaker", osadzonego w uniwersum DC Comics i będącego spin-offem filmu "Legion samobójców: The Suicide Squad". W roli tytułowego antybohatera, Christophera Smitha znanego jako Peacemaker, powróci charyzmatyczny John Cena. Oficjalna data premiery drugiego sezonu została ustalona na 21 sierpnia 2025 roku. W ramach zapowiedzi HBO udostępniło krótkie, dziesięciosekundowe fragmenty nowych materiałów filmowych. W drugim sezonie pojawi się również Frank Grillo jako Rick Flag Sr., co zapowiada jeszcze więcej emocjonujących zwrotów akcji i pogłębienia relacji między postaciami.

Mountainhead - film od twórcy serialu Sukcesja

Na miłośników filmów będzie czekać "Mountainhead", czyli najnowszy projekt Jesse'go Armstronga, twórcy kultowego serialu "Sukcesja". Ten zadebiutuje już 31 maja. Akcja rozgrywa się w burzliwym czasie "narastającego międzynarodowego kryzysu" i skupia się na grupie bliskich przyjaciół-miliarderów. W obsadzie zobaczymy plejadę gwiazd, w tym Steve'a Carella, Jasona Schwartzmana, Ramy'ego Youssefa oraz Cory'ego Michaela Smitha w rolach głównych. Scenariusz i reżyseria to dzieło Jesse'go Armstronga, który jest również jednym z producentów wykonawczych. W tym gronie znaleźli się także inni twórcy związani z "Sukcesją", tacy jak Frank Rich, Lucy Prebble, Jon Brown, Tony Roche, Will Tracy i Mark Mylod.

Duster - powrót J. J. Abramsa i "Sawyera" z Zagubionych

Wśród serialowych nowości, które zadebiutują na platformie Max w 2025 roku, nie można pominąć intrygującej produkcji "Duster", za której sterami stoją J.J. Abrams oraz LaToya Morgan. Ten duet scenarzystów stworzył historię osadzoną w burzliwych latach 70. XX wieku na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Główną bohaterką jest pierwsza czarnoskóra agentka FBI, która w celu rozbicia nowo powstałego, niebezpiecznego syndykatu przestępczego, werbuje do współpracy brawurowego kierowcę ucieczkowego.

Ponadto 2025 rok przyniesie na Max nowe sezony "The Last of Us" (premiera w przyszłym tygodniu), "I tak po prostu..." (kontynuacja "Seksu w Wielkim Mieście"), "Hacks", "Prawych Gemstonów", "Próby generalnej" oraz "Pozłacanego wieku". Pojawi się też dokument "Celtics City" o drużynie koszykarskiej oraz dwuczęściowy program "Pee-Wee as himself" o tytułowym bohaterze ze znanych komedii.