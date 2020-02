Od drugiego tygodnia 2020 roku e-Recepty są już obowiązkowe, wszyscy lekarze są zobowiązani do ich wystawiania, a użytkownicy smartfonów dzięki aplikacji mObywatel mają możliwość skorzystania z nich w jednym miejscu. Do tej pory opcja ta dostępna była tylko dla użytkowników Androida, ale już teraz mogą z niej skorzystać też użytkownicy iPhone.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski:

My zadbaliśmy o wygodę. Najłatwiejszy dostęp do e-recept daje nasza aplikacja mObywatel. Stale ją ulepszamy, dodajemy nowe funkcjonalności (e-recepta jest jedną z nich) i – co najważniejsze – widzimy efekty tych prac. Naszą appkę w swoich telefonach zainstalowało już niemal milion Polaków!

Co daje eRecepta w smartfonie? Przede wszystkim, aby z niej skorzystać musicie posiadać Profil Zaufany, ten założycie w jednym z tych banków – PKO Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Alior Bank, Millennium Bank, T-Mobile Usługi Bankowe bez wychodzenia z domu, wystarczy go aktywować w serwisie transakcyjnym. Możecie też złożyć wniosek online na stronie www.pz.gov.pl i potwierdzić go osobiście w jednym z punktów potwierdzających, znajdziecie je na podlinkowanym wpisie.

Po wszystkim, instalujemy aplikację mObywatel, logujemy się do niej PZ i wgląd w nasze e-Recepty jest już aktywny. Od tej chwili, każda wystawiona przez lekarza recepta ląduje w naszej aplikacji i podczas wizyty w aptece wystarczy wyświetlić ją na ekranie smartfona – okazać widniejący na niej kod QR farmaceucie i gotowe.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji.