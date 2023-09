Najlepsi zawodnicy w EAFC 24. Robert Lewandowski w ścisłej czołówce!

Jak co roku przed premierą nowej odsłony serii FIF… EA Sports FC, poznaliśmy najlepiej ocenianych zawodników w grze. Zobaczcie, jacy są najlepsi piłkarze po tym sezonie według Electronic Arts.

Ultimate Team z najlepszymi zawodnikami na start. Które karty będą najlepsze?

Nie ma wątpliwości, że najważniejszym trybem dla fanów i czymś, co angażuje graczy zdecydowanie najbardziej, jest Ultimate Team. Już nie FUT, bo część „FIFA” z nazwy odeszła — teraz to po prostu UT, a za usunięciem jednej literki ze skrótu stoi paradoksalnie mnóstwo zmian. Ostatnio tłumaczyłem, co przede wszystkim zmieni się w trybie sieciowym w EAFC 24; a teraz mamy już potwierdzone najwyżej oceniane karty w grze. Zobaczcie, jak prezentuje się topka zawodników.

Najlepsi piłkarze w EAFC 24. Które karty będą miały największy overall?

Manuel Neuer (Bayern Monachium, Niemcy) — 87

Heung-min Son (Tottenham Hotspur, Korea Południowa) — 87

Luka Modrić (Real Madryt, Chorwacja) — 87

Mike Maignan (A.C. Milan, Francja) — 87

Frenkie de Jong (FC Barcelona, Holandia) — 87

Marquinhos (PSG, Brazylia) — 87

Lautaro Martínez (Inter Mediolan, Argentyna) — 87

Martin Ødegaard (Arsenał, Norwegia) — 87

Victor Osimhen (Napoli, Nigeria) — 88

Federico Valverde (Real Madryt, Urugwaj) — 88

Jan Oblak (Atlético Madryt, Słowenia) — 88

Bernardo Silva (Manchester City, Portugalia) — 88

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugalia) — 88

Antoine Griezmann (Atlético Madryt, Francja) — 88

Joshua Kimmich (Bayern Monachium, Niemcy) — 88

Ederson (Manchester City, Brazylia) — 88

Vinícius Júnior (Real Madryt, Brazylia) — 89

Rodri (Manchester City, Hiszpania) — 89

Mohamed Salah (Liverpool, Egipt) — 89

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona, Niemcy) — 89

Rúben Dias (Manchester City, Portugalia) — 89

Alisson (Liverpool, Brazylia) — 89

Neymar (Al Hilal, Brazylia) — 89

Virgil van Dijk (Liverpool, Holandia) — 89

Thibaut Courtois (Real Madryt, Belgia) — 90

Karim Benzema (Al-Ittihad, Francja) — 90

Harry Kane (Bayern Monachium, Anglia) — 90

Robert Lewandowski (FC Barcelona, Polska) — 90

Lionel Messi (Inter Miami, Argentyna) — 90

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgia) — 91

Erling Haaland (Manchester City, Norwegia) — 91

Kylian Mbappé (PSG, Francja) — 91

Najlepsze piłkarki w EAFC 24

Christiane Endler (Olympique Lyon, Chile) — 88

Patricia Guijarro (FC Barcelona, Hiszpania) — 88

Guro Reiten (Chelsea, Norwegia) — 88

Wendie Renard (Olympique Lyon, Francja) — 88

Irene Paredes (FC Barcelona, Hiszpania) — 88

Débora Cristiane de Oliveira (Kansas City Current, Brazylia) — 88

Alexandra Popp (VfL Wolfsburg, Niemcy) — 88

Marie-Antoinette Katoto (PSG, Francja) — 88

Sophia Smith (Portland Thorns FC, USA) — 88

María Pilar León (FC Barcelona, Hiszpania) — 89

Kadidiatou Diani (Olympique Lyon, Francja) — 89

Sam Kerr (Chelsea, Australia) — 90

Alexia Putellas (FC Barcelona, Hiszpania) — 91

Jak oceniacie to zestawienie? Zgadzacie się z ocenami, czy może jednak byście coś zmienili? Jeśli chcecie poznać wszystkie informacje, które wiemy o EA Sports FC 24, zajrzyjcie tutaj. Czekacie na nową produkcję EA Sports? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: X (dawniej Twitter) / @DonkTrading