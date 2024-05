Mobilne Centrum Innowacji Huawei zawitało do Polski. Oto co znalazłem w środku

Huawei po brzegi zapakował sprzętem swoją ciężarówkę i ponownie ruszył w trasę po Europie. Mobilne Centrum Innowacji zatrzymuje się w Polsce aż 4 razy, a ja miałem okazję uczestniczyć w inauguracyjnym wydarzeniu, które odbyło się 7 maja pod warszawskim Pałacem Kultury i Nauki. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Digital & Green, Accelerate Industrial Intelligence”, a w jej ramach Huawei zaprezentuje swoje najnowsze rozwiązania dla dużych przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Mobilna ekspozycja rozwiązań dla biznesu – kto skorzysta z technologii Huawei?

We wtorkowy poranek charakterystyczny truck Huawei zaparkował tuż pod Pałacem Kultury w ramach trzeciej edycji Enterprise Roadshow połączonej z celebracją Huawei ICT Day, czyli konferencji promującej portfolio i rozwiązania biznesowe, która odbyła się w Kinotece Pałacu Kultury i Nauki. Huawei to bowiem nie tylko elektronika użytkowa, ale też technologie dla klientów segmentu enterprise – ci zaś cechują się specyficznymi wymaganiami i zapotrzebowaniem na najwyższej jakości sprzęt, niezbędny do rozwoju biznesu.

Fabryki, szpitale, sieci handlowe czy dostawcy usług transportowych – wszystkie te podmioty do sprawnego działania potrzebują niezawodnych rozwiązań sieciowych i urządzeń umożliwiających przechowywanie, archiwizację i backup danych – to właśnie tego rodzaju technologia brylowała w Mobilnym Centrum Ekspozycyjnym, które miałem okazję zwiedzić od środka. Co tam zobaczyłem?

Niezawodność, bezpieczeństwo i długowieczność – fundamenty nowoczesnej infrastruktury IT

Prezentacja Huawei skupiła się głównie na macierzach dyskowych, czyli urządzeniach zawierających od kilku do nawet kilkuset dysków fizycznych. W tej kwestii przed szereg wysuwa się OceanStor Pacific 9920, czyli nowy system pamięci masowej z dyskami półprzewodnikowymi (SSD). Może pochwalić się wyjątkową wydajnością i elastycznymi konfiguracjami komponentów, a także obsługą technologii FlashLink i akceleracją sieci szkieletowej sztucznej inteligencji, co przekłada się na zaspokojenie potrzeb w zakresie wydajności milionów maszyn wirtualnych (VM).

Klienci biznesowi, poszukujący bezpiecznej pamięci flash powinni zwrócić uwagę także OceanStor Dorado. To łatwy w użyciu i ekonomiczny system pamięci masowej all-flash, pozwalający zbudować fundamenty pod nowoczesną i inteligentną infrastrukturę systemu IT, gotową do pracy w chmurze. Ma na celu dostarczyć możliwość wykonywania jak największej ilości operacji na sekundę, zapewniając przy tym maksymalne bezpieczeństwo w kontekście potencjalnego zaszyfrowania informacji.

Daniel Michalczak – Executive Technology Solution Manager w Huawei Europe – podczas prezentacji szczególnie wyróżniał jego długowieczność. OceanStor Dorado powinien funkcjonować w organizacji nawet przez 2-3 pokolenia, a to sprawia, że jednorazowa inwestycja zapewnia wsparcie infrastruktury przez długie lata.

Na konferencji Huawei ICT Day opowiadano o rozwiązaniach dla dużych przedsiębiorstw i podmiotów rządowych, ale znalazło się też miejsce dla urządzeń, z których skorzystają zwykli użytkownicy. O nich wspominał między innymi Patryk Pizoń – Optical Network Solution Manager w Huawei – a moją uwagę przykuł szczególnie iFTTR OptiXstar F50, pierwszy na rynku produkt FTTR+X, umożliwiający budowę ultraszerokopasmowych sieci szkieletowych, zaprezentowany po raz pierwszy na targach MWC 2024 w Barcelonie.

To rozwiązanie dedykowane użytkownikom chcącym rozwijać ideę inteligentnego domu, zapewniające dostęp do 10G i wspierający w pełni optyczne scenariusze. Dzięki wbudowanym ekranom dostarcza wizualizację statusu sieci w czasie rzeczywistym. OptiXstar F50 wpisuje się w inicjatywę Fiber to the Room, zakładającą „doprowadzanie” sieci światłowodowych bezpośrednio do wybranego pokoju w mieszkaniu, co ma w założeniu rozwiązać problem z zasięgiem nieobejmującym całego domu, tworząc tym samym alternatywne rozwiązanie dla systemów Mesh.

Poza wspomnianymi urządzeniami Huawei zaprezentował też szereg technologii segmentu government, education i retail – jeśli nie mieliście okazji pojawić się w Warszawie 7 maja, to nie wszystko stracone. Ta sama ekspozycja ruszyła w dalszą trasę, która potrwa aż do 16 maja.

Nie tylko Warszawa – Huawei odwiedzi 3 inne lokalizacje w Polsce

Warszawa nie jest jedynym przystankiem Mobilnego Centrum Ekspozycyjnego. Huawei rusza dalej w trasę, a po drodze zahaczy także o zlokalizowaną nieopodal stolicy Jachrankę w ramach dodatkowej atrakcji dla uczestników konferencji KIKE odbywającej się w dniach 8-10 maja w Hotelu Warszawianka. Następnie uda się do Krakowa, gdzie uzupełni konferencję technologiczną PLNOG, a przygodę w Polsce zakończy wizytą w Katowicach, parkując na Placu Sławika i Antalla przy Katowickim Spodku. Poza Polską Huawei odwiedzi 50 miast w 20 europejskich krajach.

Mobilne Centrum Ekspozycji Huawei będzie można odwiedzić bezpłatnie w godzinach 9:30-17:00 po uprzednim dokonaniu rezerwacji na stronie internetowej wydarzenia lub na miejscu z pomocą opiekunów strefy. Dla uczestników przewidziano dodatkowe atrakcje w postaci konkursów z nagrodami od Huawei, warsztatów technologicznych, strefy relaksu czy mobilnej ścianki AI do generowania selfie.

Materiał został opracowany we współpracy z marką Huawei