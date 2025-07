18 mln Polaków tylko tak korzysta z konta w banku. Należysz do tej grupy?

To niesamowite, jak w tak krótkim okresie (będziemy mówili o ostatnich 5 latach) bankom w Polsce udało się przekonać rodaków do aplikacji mobilnych.

Związek Banków Polskich opublikował wczoraj swój cykliczny raport Netb@nk za I kwartał 2025 roku, z którego wynika, iż już przeszło 18 mln klientów banków w Polsce korzysta wyłącznie z aplikacji mobilnej - ani razu nie logując się do bankowości internetowej (wersja przeglądarkowa serwisu transakcyjnego). Od razu zaznaczę, że to nie są żadne badania, tylko twarde i realne liczby od naszych banków.

Spytacie, a co w tym dziwnego? Wiadomo przecież, że częściej dziś korzystamy z mobile niż z PC. Owszem, ale bankowość to całkiem inna działka, która wymagała stworzenia aplikacji mobilnej, która w pełni byłaby w stanie zastąpić wersję przeglądarkową serwisu transakcyjnego. Czy to się udało?

Zobaczcie na liczby z końca 2019 roku, to zaledwie 5 lat temu. Dla przypomnienia powiem, że mobile w światowym internecie po raz pierwszy w historii prześcignęło desktopy w 2016 roku, a w Polsce jeszcze wcześniej, bo w 2015 roku. Więc to nie tylko o ten trend chodzi.

I tak, na koniec 2019 roku liczba umów na dostęp do bankowości internetowej wynosiła 37,5 mln, z tego aktywnych użytkowników było 18,3 mln, a tylko 12 mln aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej.

Przy czym aktywnych oznacza przynajmniej jedno logowanie do bankowości internetowej i/lub mobilnej. Ile z tego było użytkowników mobile only - którzy logowali się tylko do aplikacji mobilnej, ani razu nie logując się do bankowości internetowej? 5,7 mln - tylko niespełna 6 mln użytkowników.

Przenieśmy się teraz do najnowszych danych z końca I kwartału 2025 roku:

44,5 mln umów na dostęp do bankowości internetowej,

24 mln aktywnych użytkowników bankowości internetowej,

25,3 mln aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej.

Mówimy więc o zwiększeniu liczby umów na dostęp do bankowości internetowej o zaledwie 7 mln, niewiele mniej 5,7 mln aktywnych użytkowników bankowości internetowej i aż 13,3 mln więcej aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych.

Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich:

Dane o liczbie umów dostępu do bankowości internetowej oraz liczbie aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej potwierdzają utrzymujący się wzrost liczby klientów korzystających zdalnie z usług bankowych. W I kwartale 2025 r. liczba umów dostępu do bankowości internetowej przekroczyła 44,5 mln, natomiast liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej wzrosła o 1 proc. i przekroczyła poziom 25 mln.

Jednak najlepsze jest to, że dla zdecydowanej większości z nich aplikacje mobilne są już tak rozbudowane, że w ogóle nie potrzebują już logować się do bankowości internetowej.

Na 25,3 mln aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej, aż 18,1 mln to użytkownicy mobile only - korzystają wyłącznie z aplikacji mobilnej, ani razu nie logując się do bankowości internetowej.

Zwróćcie uwagę jeszcze raz na 2019 rok, wówczas mieliśmy 6,3 mln użytkowników aplikacji mobilnej, którzy korzystali zarówno z aplikacji jak i z bankowości internetowej, a tylko 5,7 użytkowników mobile only. Na dziś jest to 18,1 mln użytkowników mobile only i tylko niewiele więcej, bo 7,1 mln korzystających z aplikacji i bankowości internetowej. Prawdziwa przepaść, no i naprawdę dobra robota banków Polsce.

