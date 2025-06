Bank Pekao wydał ważny komunikat. Klienci mogą mieć spore problemy

Przerwy techniczne w bankach to już norma i częsta procedura, która jest konieczna nie tylko do sprawdzenia działa wszystkich systemów, ale w razie konieczności, wprowadzenia poprawek, np. w zabezpieczeniach, by klienci nie stracili na długo dostępu do swojego konta i pieniędzy. Na przestrzeni ostatnich miesięcy wiele banków zapowiadało krótkie przerwy, w ramach których niektóre usług stawały się niedostępne. Tak też jest w przypadku Banku Pekao S.A., który wydał komunikat dla swoich klientów, z którego wynika, że już w najbliższy weekend, a konkretnie w niedzielę 15 września nastąpi przerwa w dostępie do niektórych usług tej instytucji.

Bank Pekao zapowiada prace serwisowe

W podanych godzinach, czyli w nocy z soboty na niedzielę między 3 a 7 rano, klienci Pekao S.A. będą mieli utrudniony dostęp do niektórych usług:

nie będzie działał BLIK w aplikacji PeoPay і PeoPay KIDS,

nie doładujesz telefonu w serwisie Pekao24, aplikacji PeoPay і PeoPay KIDS,

nie wpłacisz gotówki w bankomatach.

Bank informuje wszystkich swoich klientów, by wszystkie powyższe operacje zaplanować wcześniej. Co ważne, nie ma planowanych prac technicznych związanych z innymi usługami Banku Pekao. Dostęp do aplikacji, strony internetowej, przelewów, płatności kartami, czy innymi funkcjami nie powinien być ograniczony.

Przerwa trwać będzie w nocy, w niedzielę 15 czerwca w godzinach 3:00 – 7:00. Choć większość z was raczej nie odczuje problemów, warto zwrócić uwagę na dostępność usług banku będąc na zagranicznym wyjeździe – w szczególności w innej strefie czasowej. W razie potrzeby uzyskania informacji Pekao S.A. prosi o kontakt z infolinią, która dostępna jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu pod nr tel. +48 519 222 222