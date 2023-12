Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega: uważaj na fałszywe reklamy w Google

O tym, że w Google pojawiała się fałszywe reklamy pisaliśmy wielokrotnie. Oszuści wykorzystują popularne frazy, wykupują reklamy na najpopularniejszej wyszukiwarce na świecie i w ten sposób mogą oszukać nieświadomych użytkowników, którzy bezrefleksyjnie klikną w pierwszy wynik wyszukiwania. To może prowadzić do daleko idących problemów - nie tylko związanych z udostępnieniem obcych danych osobowych, ale nawet wyczyszczenia kont bankowych. A zagrożeni mogą być wszyscy - w ten sposób możecie przez przypadek zainstalować malware, także na komputerach Mac.

Teraz do akcji informacyjnej oraz z apelem przychodzi Ministerstwo Cyfryzacji, które wraz z NASK od dłuższego czasu publikuje różne poradniki związane z naszym bezpieczeństwem w sieci. Niektóre z nich są bardzo wartościowe, inne nieco mniej. Nie da się jednak ukryć, że świadomość tego, że internet pełny jest oszustów nie jest zbyt wysoka, dlatego każdy, nawet najmniejszy wysiłek warto chwalić. Ministerstwo ostrzega, że to, co widzimy w Google nie zawsze jest bezpieczne - także jeśli chodzi o reklamy wyświetlane jako pierwsze wyniki wyszukiwania. Oszuści wykupują reklamy po to, by promować stworzone przez siebie strony. Te często przypominają prawdziwe witryny banków, sklepów lub innych instytucji a także dostawców oprogramowania i sterowników. Jednak to tylko przykrywka pod strony do wyciągania od nas danych i pieniędzy. Działania są różne, od przejmowania danych logowania, poprzez przesyłanie plików ze szkodliwym oprogramowaniem infekującym sprzęt.

Jak się chronić przed fałszywymi reklamami w Google?