MINI Cooper SE: zużycie energii i zasięg

Należało spodziewać się, że zużycie energii będzie porównywalne z BMW i3 oraz i3s. I tak też w istocie się stało. MINI Cooper SE potrafi w mieście zadowolić się ~11 kWh/100 km. To oczywiście pod warunkiem ostrożnej i spokojnej jazdy. Chcąc być szybszym od większości innych aut na drodze zużycie wzrośnie do około 14 kWh/100 km, a podróżowanie w trybie „bardzo dynamicznym” zakończy się wynikiem w okolicach 18 kWh/100 km. Mowa cały czas o mieście.

Wyjeżdżając na drogę ekspresową, jak to w „elektrykach”, zużycie prądu mocno rośnie. Przy 120 km/h jest to już ~20 kWh/100 km. Jest to jednak wynik zgodny z oczekiwaniami biorąc pod uwagę wielkość samochodu i jego kształt. Wystarczy spojrzeć na zamieszczoną w filmie tabelę, by zobaczyć że jakichś bardzo dużych różnic nie obserwujemy wśród aut podobnej wielkości. Jak przekłada się to na zasięg możliwy do przejechania?

Powyższy scenariusz to oczywiście wykorzystanie niemalże do maksimum możliwości napędu MINI Cooper SE. 285 km to więcej niż MINI obiecuje (maksymalnie 270 km, a wg normy WLTP zasięg wynosi… 200-232 km). Z kalkulacji wynika, że użyteczna (netto) pojemność akumulatorów wynosi niemal 30 kWh. Pobawmy się zatem kalkulatorem: