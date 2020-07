Codzienne podróżowanie Corsą-e, jak niemal każdym samochodem elektrycznym, jest przyjemne bo pozbawione hałasu jednostki spalinowej, co przy natychmiastowej i reakcji na dodanie gazu oznacza dużo frajdy z jazdy. 100 kW (136 KM) mocy z silnika elektrycznego w zupełności wystarcza do naprawdę sprawnego poruszania się po mieście, jak i poza nim. Choć czas przyspieszenia do 100 km/h nie do końca to oddaje, bo w codziennych sytuacjach – np. przyspieszenie z 30 do 60 km/h – samochody elektryczne są znacznie, znacznie szybsze od spalinowych odpowiedników właśnie przez tą natychmiastową reakcję.

Na drodze Corsa-e jest jednak odczuwalnie bardziej zwarta. To oczywiście efekt usadowienia zespołu akumulatorów pod siedzeniami, co wymusiło usztywnienie całej karoserii, jak i utwardzenie całego zawieszenia – Corsa-e jest cięższa od spalinowego odpowiednika o ponad 300 kg! Usztywnienie wyraźnie wpłynęło na wybieranie poprzecznych nierówności, które są odczuwalne w kabinie. Z drugiej jednak strony, Opel Corsa-e jest w granicznych sytuacjach w pełni stabilna i przewidywalna – nie podskakuje, nie zarzuca tyłem czy nie płuży przesadnie przodem. Stosunkowo sztywne nadwozie to cecha typowa dla niemal wszystkich samochodów elektrycznych i trzeba to zaakceptować. Ważne, żeby producent zadbał o właściwe z punktu widzenia bezpieczeństwa wybieranie nierówności. W tym względzie nie mam żadnych uwag do elektrycznej Corsy.