W zdrowym ciele zdrowy duch? Sprawdza to dokument "Mind Games - Eksperyment"

Czy ruch może wyostrzyć najbystrzejsze umysły? Sprawdziliśmy to w naszym przełomowym eksperymencie, w którym udział wzięło czterech najwyższej klasy zawodników ze świata e-sportu, szachów, madżonga i gier pamięciowych

- to opis filmu dokumentalnego "Mind Games - Eksperyment", który pojawił się kilka dni temu na platformie Amazon Prime Video. Ekipa śledziła losy czterech profesjonalnych zawodników niezwiązanych z tradycyjnym sportem, którzy brali udział w regularnych ćwiczeniach, aby poprawić swoje rankingi na arenie międzynarodowej. Film mocno powiązany jest z badaniami przeprowadzonymi przez znaną firmę sportową ASICS, które pokazują, ćwiczenia sportowe mogą znacznie poprawić funkcje poznawcze i sprawność umysłową.

Od poprawy pamięci krótkotrwałej, po zwiększenie poziomu koncentracji. Sport zwiększa moc mózgu, co pozytywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie, również w życiu prywatnym. "Mind Games - Eksperyment" otwierają słowa nawiązujące do znanego powiedzenia "w zdrowym ciele zdrowy duch", film stara się więc sprawdzić, czy teza ta ma zastosowanie w dzisiejszych czasach, gdzie większość czasu spędzamy w pozycji siedzącej.

Źródło: Samuel McElwee Studios 2022

Eksperyment opracowany i przeprowadzony został przez Brendona Stubbsa - profesora z londyńskiej uczelni King’s College zajmującego się badaniem ruchu i umysłu. W dokumencie śledzimy losy czwórki bohaterów. Kassa Korley jest mistrzem szachowym, Ryoei Hirano jest mistrzem w grze Madżong, Ben Pridmore specjalizuje się grach pamięciowych, a Sherry Nhan zajmuje się e-sportem - w szczególności grając w lidze Street Fighter. Każda z tych osób przed przystąpieniem do eksperymentu poddana została badaniom sprawdzającym ich kondycję fizyczną oraz sprawność kognitywną. Plan zajęć obejmował umiarkowany trening kardio i siłowy oraz zwiększenie aktywności fizycznej do 150 minut tygodniowo. Profesor Stubbs wraz ze specjalistami pracującymi z bohaterami, mierzył poprawę kondycji psychicznej uczestników na podstawie ich wyników w grach umysłowych, testach poznawczych i kwestionariuszach świadczących o ich samopoczuciu w ciągu czteromiesięcznego okresu badawczego.

Mind Games - The Experiment na Amazon Prime Video

Źródło: Źródło: Samuel McElwee Studios 2022

Dotychczasowe badania potwierdziły, że ćwiczenia poprawiły funkcje poznawcze uczestników, co przełożyło się na ich dyscypliny. Stubbs odkrył również, że samopoczucie psychiczne graczy znacznie się poprawiło, a średni wynik State of Mind wzrósł o 31%. Średnia ocena stanu umysłu na początku badania wynosiła poniżej średniej 58, a na koniec wzrosła do poziomu 76.

Te wyniki są zdumiewające i świadczą o sile sportu. Na początku badania wielu uczestników nie potrafiło biec dłużej niż minutę, więc ich plany treningowe musiały być umiarkowane. 150 minut tygodniowo mogło robić wrażenie, ale przy odpowiednim zarządzaniu czasem, wystarczyło 5 sesji po 30 minut. Bez względu na poziom sprawności, korzyści wynikające z regularnych ćwiczeń są dostępne dla każdego z nas

- twierdzi główny trener badania, Andrew Kastor.

Każdy z bohaterów dokumentu ma szansę opowiedzenia własnej historii - i o tym, czym zajmuje się na co dzień. Mamy więc nie tylko możliwość poznania z bliska dziedzin, w których sprawdzają się najlepiej, ale też możemy poznać ich z nieco innej strony. Choć w ciagu godziny i piętnastu minut skaczemy między poszczególnymi graczami dość często, śledzimy postępy każdego z nich i trzeba przyznać, że to różne doświadczenia - tym bardziej, że cała czwórka ma zupełnie inne podejście i doświadczenia z aktywnością fizyczną. Jednak najważniejsze w całym dokumencie, jak i eksperymencie, jest to czy rzeczywiście potwierdziły się badania mówiące, że aktywność fizyczna jest kluczem do wzmocnienia wydajności mózgu. Jak jest w rzeczywistości? Warto zapoznać się z filmem, który w sposób czytelny pokazuje, mimo częstego odchodzenia od tematu, że nie ważne czym się zajmujemy na co dzień, nie powinniśmy zapomnieć i minimalnym wysiłku fizycznym.