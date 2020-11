Przeglądarkowa wersja Gmail po dodaniu do niej funkcji znanych z Inboksa jest świetna, na tyle świetna, iż większość jej użytkowników korzysta z niej właśnie z poziomu przeglądarki na desktopach. Twórcy Mimestream aby przenieść te doświadczenia do klienta poczty, zrezygnowali przy jego tworzeniu z protokołu IMAP i wykorzystali do tego interfejs API Gmaila.

Efekt? Mamy w pełni funkcjonalnego klienta poczty z funkcją, której brakuje w przeglądarkowej wersji, a mianowicie obsługą wielu kont.