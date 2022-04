Miłość, śmierć i roboty powrócą z trzecim sezonem już w maju

Miłość, śmierć i roboty dla wielu pozostaje jedną z najwiekszych perełek w katalogu Netflixa. Antologia animacji zaskoczyła wielu widzów swoim dorosłym podejściem do tematu. I nawet jeżeli ktoś na co dzień unika filmów animowanych, to tutaj dał się porwać. Nikt zatem nie powinien być zdziwiony, że seria doczekała się kontynuacji. Drugi sezon Miłości, śmierci i robotów okazał się jednak dla wielu rozczarowaniem. Cała nadzieja w trzecim, a ten trafi do katalogu Netflixa już w przyszłym miesiącu.

Miłość, śmierć i roboty - sezon 3. Trailer i data premiery

Sezon 3 Miłości, śmierci i robotów trafi na platformę Netflix 20 maja 2022 roku — czyli... można powiedzieć, że dokładnie za miesiąc. Podobnie jak poprzednie odsłony serii, tutaj również doczekamy się różnych podejść do animacji oraz rozmaitych historii. Tutaj również spodziewajcie się nowych, odrębnych, opowieści w każdym odcinku. A jeżeli klimat poprzednich serii zostanie utrzymany, to raczej nie będą one lekkie. Na zaostrzenie apetytu na ostatniej prostej, twórcy zaserwowali nam jeszcze świeży zwiastun, w którym spotkamy znanych nam już bohaterów: