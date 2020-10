Miliard aktywnych użytkowników z iPhonem w kieszeni, wow!

Apple ma w swoim portfolio cały szereg produktów które odniosły duży sukces, ale w przypadku iPhone’a można mówić o OGROMNYM sukcesie. Gigant z Cupertino już wielokrotnie wywrócił rynek do góry nogami. iPhone nie był pierwszym smartfonem, ale to on wprowadził prawdziwą rewolucję i pchnął ten rynek dalej. iPad nie był pierwszym tabletem, ale… to dokładnie ta sama historia — zresztą po dziś dzień „iPad” stał się synonimem tabletu. Słuchawki AirPods? Najpierw wszyscy je wyśmiewali, później bezczelnie kopiowali. Ale nie ma się co oszukiwać — to iPhone od ponad dekady kojarzy się ludziom z luksusem, zwłaszcza w Europie, gdzie przez długi czas był droższy niż konkurencja. Nie przeszkodziło mu to jednak w okazaniu się ogromnym sukcesem — według wyliczeń Neila Cybarta, w ubiegłym miesiącu liczba użytkowników iPhone’a przekroczyła magiczną barierę miliarda.