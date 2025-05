Amazon rozbudowuje swoje imperium. Ich usługa będzie jeszcze bogatsza

Amazon robi kolejny krok w kierunku przyszłości logistyki. Już nie trzeba będzie polegać na kurierach. Usługa Prime Air, umożliwiająca dostawy dronami w czasie krótszym niż godzina, zyskała właśnie rozszerzoną zgodę amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA). Gigant e-commerce poinformował, że teraz za pomocą bezzałogowych statków powietrznych można zamawiać nie tylko lekkie gadżety, ale również iPhone’y, smartfony Samsung Galaxy, AirPodsy czy inteligentne dzwonki Ring.

Amazon dostarcza paczki dronami. W Polsce jeszcze takich luksusów nie mamy

Zgodnie z komunikatem Amazona, drony MK30 będą dostarczać paczki w wyznaczone miejsca, takie jak podjazd czy ogród klienta, opuszczając je z wysokości około 4 metrów. Co istotne, użytkownicy nie muszą już umieszczać fizycznych znaczników, takich jak kody QR. Zamiast tego, zaawansowany komputer pokładowy drona precyzyjnie rozpoznaje wskazany punkt dostawy.

Zakupy z drona mogą dotyczyć przedmiotów o wadze do 2 kilogramów, a aktualnie dostępnych jest ponad 60 tysięcy różnych produktów. Nowa funkcjonalność będzie dostępna dla klientów w wybranych regionach USA, gdzie zidentyfikowano tzw. „strefy dostawy” – czyli otwarte przestrzenie wolne od przeszkód, takich jak drzewa czy budynki.

Co ciekawe, Amazon stosuje własną prognozę pogody wyprzedzającą o 75 minut, by ocenić, czy warunki są odpowiednie do realizacji zamówienia dronem. Jeśli nie – klient zostanie poinformowany o przyczynie anulowania dostawy.

Nowa funkcja dostępna jest przy finalizacji zamówienia – jeśli użytkownik znajduje się w kwalifikującej się strefie, opcja dostawy dronem pojawi się automatycznie. Po zatwierdzeniu zamówienia, system oblicza czas przelotu i dostarcza szacunkowe okno czasowe, w którym paczka pojawi się przed domem.

