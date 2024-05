Zanieczyszczenie środowiska plastikiem, a szczególnie mikroplastikiem to spory problem. Butelki, opakowania i inne rzeczy wykonane z tworzyw sztucznych rozkładają się na mikroskopijne cząsteczki, które trafiają do oceanów i innych zbiorników wodnych, stanowiąc poważne zagrożenie dla środowiska i zdrowia: zwierząt oraz ludzi. Skoro woda, którą pijemy, jest pełna mikroplastiku — co możemy zrobić? Naukowcy dają pewną odpowiedź na to pytanie.

Mikroplastik bezproblemowo trafia do organizmów ludzi — między innymi jest spożywany przez organizmy wodne i tym samym przenika on do "naszego" łańcucha pokarmowego — tj. do żywności, którą na co dzień spożywamy. Co więcej, mikroplastik stanowi idealne środowisko do rozwoju bakterii, w tym także tych chorobotwórczych — a to znacząco zwiększa ryzyko zakażeń i chorób u ludzi i zwierząt. Konieczne jest więc znalezienie skutecznych metod usuwania zarówno mikroplastiku, jak i bakterii z wody.

Naukowcy sięgnęli po niecodzienne rozwiązanie — mikroroboty. Opublikowane niedawno badanie opisuje wykorzystanie zanurzonego w wodzie "roju" mikrorobotów do filtrowania mikroplastiku i bakterii z wody, niejako tworząc zupełną kategorię filtrów. Rzeczone mikroroboty o średnicy zaledwie 2,8 mikrometra — zostały zaprojektowane w taki sposób, aby efektywnie "zbierać" zarówno mikroplastik, jak i wyżej wspomniane bakterie. Ponadto potrafią się one "samoorganizować", działając nieco podobnie, jak ławice ryb. Zbudowane są z pasm dodatnio naładowanego polimeru i magnetycznych mikrocząstek — w ten sposób są w stanie poruszać się w wodzie.

W trakcie eksperymentów naukowcy testowali skuteczność mikrorobotów w usuwaniu mikroplastiku i bakterii z wody. Seria testów ujawniła, że mikroroboty mogą skutecznie usuwać około 80% bakterii z wody przy odpowiednim stężeniu. Mikroskopijne roboty stopniowo redukowały liczbę cząsteczek mikroplastiku, przyciągając je do siebie za pomocą dodatnio naładowanych polimerowych pasm.

Po zakończeniu filtracji, mikroroboty można poddać dezynfekcji za pomocą promieniowania ultrafioletowego, co sprawia, że mogą być ponownie wykorzystane w kolejnych cyklach oczyszczania wody. Wychodzi więc na to, że jest to nie tylko skuteczne, ale i ekologiczne, ekonomicznie efektywne rozwiązanie, które może przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczeń w wodzie.

Pomimo obiecujących wyników eksperymentów, naukowcy zgłaszają potrzebę dalszych badań nad skutecznością i bezpieczeństwem mikrorobotów. Nie wiemy też, w jaki dokładnie sposób mogą one oddziaływać na ekosystemy wodne w środowisku naturalnym. Być może będą one stanowić podstawę innowacyjnych filtrów "z mikrorobotami", które będą oczyszczać wodę za pomocą mikroskopijnych "gadżecicków". Na razie to wstępny koncept, z którego być może narodzi się pełnoprawna, dopracowana idea.