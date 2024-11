To obecnie największy wróg dla środowiska. Czy mamy na niego pomysł?

Czy światowe działania na rzecz ograniczenia plastiku rzeczywiście wystarczą, by uratować środowisko? Traktat Global Plastics Treaty zostanie poddany negocjacjom i budzi to nadzieje na zahamowanie zanieczyszczeń. Naukowcy alarmują, że mimo to szczególnie problem mikroplastiku może pozostać nierozwiązany. Dlaczego?