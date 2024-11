Nowe odkrycie o krabach. Tego o nich nie wiedziałeś

Skorupiaki, takie jak krewetki, homary, kraby czy raki, są popularnymi przysmakami na całym świecie. Niestety, obecne regulacje prawne w Unii Europejskiej nie obejmują tych zwierząt ochroną z zakresu dobrostanu zwierząt. Naukowcy od dawna wskazują na to, że powinno się to zmienić, gdyż w rzeczywistości niektóre z tych skorupiaków są zdolne do odczuwania bólu. Do tej pory brakowało jednak dowodów na poziomie neurologicznym. Udało się jednak je pozyskać badaczom z Uniwersytetu w Göteborgu.

Reklama

Kraby są zdolne do odczuwania bólu

Mózg kraba znacznie różni się od ludzkiego. Przede wszystkim nie jest on odpowiedzialny za wszystkie złożone czynności. Główny ośrodek znajdujący się nad przełykiem składa się z trzech płatów oraz wychodzą z niego nerwy wzrokowe. Układ nerwowy krabów charakteryzuje się wysoką koncentracją, gdzie wszystkie zwoje brzuszne połączone są w jeden duży zespół komórek nerwowych. Ciekawe jest to, że nawet po usunięciu mózgu, krab nadal będzie w stanie pobierać pokarm, czy kopulować.

Przez długi czas nie było pewności, czy kraby są w stanie odczuwać ból. Dotychczasowe badania na skorupiakach opierały się głównie na obserwacji ich reakcji na bodźce, takie jak wstrząsy elektryczne czy kwasy. Kraby reagowały, próbując dotykać podrażnionych obszarów lub unikać zagrożenia. Nowe badania po raz pierwszy skupiły się na neurobiologicznych dowodach bólu.

Badacze z Uniwersytetu w Göteborgu jako pierwsi udowodnili, że bodźce bólowe są przesyłane do mózgu krabów, dostarczając kolejnych dowodów na odczuwanie bólu przez skorupiaki. Pomiar aktywności mózgu metodą przypominającą EEG wykazał wyraźne reakcje neurologiczne na bodźce mechaniczne i chemiczne. Za pomocą pomiarów aktywności mózgu naukowcy udowodnili, że kraby posiadają receptory bólu w miękkich tkankach. Reakcje neurologiczne były szczególnie wyraźne podczas aplikacji substancji chemicznych, takich jak ocet, oraz nacisku mechanicznego na różne części ciała, w tym szczypce, antenki i odnóża.

Grafika: depositphotos