Tregedia naszych czasów. Mikroplastik jest w ludzkich ciałach - zgadnijcie gdzie...

W codziennym życiu rzadko zwracamy uwagę na to, co ukryte jest wewnątrz - zarówno w odniesieniu do ludzi, jak i - niestety - środowiska. Jednak ostatnie doniesienia naukowe, które odkrywają obecność mikroplastiku w naszych sercach (!), skłaniają do głębszej refleksji nad wpływem wszędobylskiego plastiku na nasze zdrowie i środowisko naturalne.

Badania przeprowadzone przez współpracujący z Capital Medical University i Chińską Akademią Nauk Medycznych zespół naukowy opublikowane w czasopiśmie Environmental Science and Technology, rzucają nowe światło na ekspansję mikroplastiku. Jak podaje serwis Forbes: to nie tylko zanieczyszczenie samo w sobie - mikroplastik wkroczył do naszych ciał, konkretnie do naszych serc. To niesamowicie smutne, że miniaturowych skrawków plastiku możemy już z powodzeniem szukać także w naszych organizmach. I co jest bardziej przerażające... trafił on także do ludzkich serc. I to wcale nie w ujęciu symbolicznym.

Skrawków mikroplastiku, czyli fragmentów plastiku o długości mniejszej niż 5 milimetrów niestety dosyć "chętnie" rozgaszczają się w ludzkich sercach. Jak pokazują wyniki badań, te mikroskopijne fragmenty nie tylko osiedlają się w sercu, ale kolonizują także ludzką krew. To odkrycie stawia pytania dotyczące długoterminowych konsekwencji, których jeszcze nie dostrzegliśmy. W trakice poszukiwań mikroplastiku w ludzkim ciele zastosowano laserowy system obrazowania chemicznego w podczerwieni oraz skaningową mikroskopię elektronowę - metody te pozwoliły nam na bardzo dokładne zajrzenie do tkanek ludzkiego serca. Najnowsze, bardzo smutne odkrycia to właściwie nowy wymiar problemu zanieczyszczenia plastikiem. Mikroplastik nie tylko kolonizuje środowisko, ale również nasze ciała - w tym najważniejszy według wielu ludzi narząd, którym jest serce.

Choć obecnie nie znamy pełnego wpływu mikroplastiku na nasze zdrowie, możemy wyciągnąć pewne wnioski na podstawie już dostępnych danych.

Mikroplastik w ludzkim sercu. Co wiemy?

Obecność mikroplastiku w naszych sercach sugeruje, że jest on w stanie przenikać przez bariery tkankowe i osiedlać się w wrażliwych obszarach organizmu. To z kolei rodzi obawy dotyczące tego, czy mikroplastik może wpłynąć na funkcjonowanie naszego układu krążenia, a szczególnie na nasze serce, które jest silnie uzależnione od prawidłowego przepływu krwi. Całkiem łatwo jest wyobrazić sobie sytuację, w której takie drobiny są odpowiedzialne za zator w naczyniach.

Warto również zastanowić się nad tym, czy mikroplastik może wywoływać reakcje zapalne w sercu. Zanieczyszczenia środowiska, w tym mikroplastik, mogą stanowić potencjalne źródło substancji drażniących lub toksycznych. Takie działanie może wpłynąć na stany zapalne w tkankach serca i prowadzić do innych negatywnych skutków. Mikroplastik to ciało obce, które jeśli wniknie do tkanek, zostanie rozpoznane za intruza przez organizm: a to wywoła reakcję zapalną.

Istnieje również możliwość zakłócania rytmu serca przez mikroplastik. Jeśli mikroplastik ma zdolność oddziaływania z mechanizmem koordynującym skurcze i rozkurcze w rytm wyznaczany przez impulsy elektryczne, mogłoby to prowadzić do zaburzeń rytmu serca, co z kolei może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Poza tym, należy jak najszybciej zbadać potencjalne toksyczne działanie mikroplastiku na komórki serca.

Przyroda już cierpi

Skorupiaki, ostrygi i inne organizmy już odczuwają skutki epidemii plastiku. To, co dzieje się w ich wnętrzach, może wkrótce znaleźć odbicie w organizmach ludzi. A być może już ma, tylko jeszcze o tym nie wiemy. Obecność mikroplastiku w naszych sercach to znak, że grubo przegięliśmy z wszędobylskim plastikiem. To sygnał alarmowy, który wzywa nas do zmiany naszego stylu życia. Tu już nie ma żartów, wymówek, czy zastanawiania się nad zasadnością postulatów osób, które chcą walczyć z wszędobylskim plastikiem. Wyzywanie od lewaków, (albo prawaków: to też się zdarza), ignorowanie głosu takich aktywisów nic nam nie da. Musimy się głęboko zastanowić nad zmianą, w przeciwnym wypadku plastik pozostanie na zawsze w naszych sercach.

A to wcale nie jest nic dobrego.