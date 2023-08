Przełomowy moment! Polski astronauta poleci na ISS! Kim jest kandydat?

Minister Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda, podkreśla, że jest to wyjątkowy moment w historii naszego kraju. Kandydat na drugiego polskiego astronautę jest już wybrany, lecz jego udział w misji musi jeszcze uzyskać akceptację ze strony Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz amerykańskich partnerów. To proces decyzyjny, który wpisuje się w procedury kosmiczne i zakłada zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa podczas całego przedsięwzięcia.

Kim może być pierwszy polski kosmonauta?

Przez dłuższy czas Polska i Europejska Agencja Kosmiczna wspólnie analizowali możliwość wysłania Sławosza Uznańskiego w kosmiczną podróż. Właśnie on jest obecnie brany pod uwagę jako potencjalny uczestnik misji na ISS. Choć szczegóły wciąż pozostają nieujawnione, widać, że istnieje realna perspektywa, że polski naukowiec może wkrótce znaleźć się na pokładzie stacji kosmicznej. Biorąc pod uwagę poprzednie przekazy w mediach - to właśnie Uznański będzie drugim Polakiem w kosmosie po Hermaszewskim.

Proces wyłaniania kandydatów do lotów kosmicznych jest skomplikowany i wymaga przeprowadzenia licznych eliminacji. Uznański musiał stawić czoła wyzwaniom, przystępując do rywalizacji z ponad 22 tysiącami innych kandydatów. Jego umiejętności, wiedza i doświadczenie jako polski naukowiec oraz członek rezerwowego korpusu ESA, zdobyły uznanie i zaufanie, co sprawiło, że znalazł się w gronie wyselekcjonowanych kandydatów.

Co Polak będzie robił w kosmosie?

Rola polskiego astronauty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nie ograniczy się jedynie do symbolicznej obecności narodowej flagi na kosmicznych przestrzeniach. Nasz przedstawiciel będzie pełnił kluczową funkcję, testując oraz wdrażając zaawansowane technologie opracowane przez polskich przedsiębiorców. Dodatkowo, będzie uczestniczył w realizacji różnorodnych eksperymentów, które przyczynią się do poszerzenia naszej wiedzy na temat warunków panujących w przestrzeni kosmicznej.

Współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną oraz Axiom Space niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim otwiera ona drzwi dla polskiego sektora kosmicznego, zapewniając możliwość rozwoju i udziału w międzynarodowych projektach. Jest to istotne z punktu widzenia budowy kapitału wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie eksploracji kosmicznej. Firma Axiom Space, we współpracy z ESA, pełni istotną rolę w organizacji i nadzorowaniu misji. Zajmuje się wszystkimi aspektami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem operacji na ISS. Dostarcza niezbędne szkolenia oraz certyfikacje, dbając o zapewnienie odpowiednich standardów bezpieczeństwa. Polak, który zostanie wybrany do uczestnictwa w misji, będzie miał okazję skoncentrować się na przeprowadzaniu eksperymentów technologicznych, które przyczynią się do poszerzenia naszej wiedzy o funkcjonowaniu technologii w warunkach kosmicznych.

Dodatkowo, Polak będzie - w ramach transmisji z ISS - łączyć się z polskimi szkołami! Lekcje przeprowadzane przez polskiego astronautę na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mogą okazać się inspiracją dla tysięcy uczniów. Rozpowszechnianie wiedzy o kosmosie oraz możliwość uczestnictwa w tak zaawansowanych projektach mogą wywołać autentyczne zainteresowanie nauką wśród młodzieży.

Wiele wskazuje na to, że to zwiększenie polskiej składki do ESA o 295 mln euro otworzyło drzwi do szeregu możliwości dla naszych firm i naukowców. Polska będzie mogła aktywnie uczestniczyć w programach rozwoju technologii, produkty i usług z zakresu łączności satelitarnej, nawigacji czy obserwacji Ziemi. Ten krok może okazać się kluczowy dla przyspieszenia rozwoju sektora kosmicznego w naszym kraju, stawiając go w centrum międzynarodowej uwagi. Dziś Polska stoi przed wyjątkową okazją udziału w misji kosmicznej, która przyniesie nie tylko nowe możliwości naukowe i technologiczne, lecz także wzmocni narodową dumę i prestiż. To naprawdę piękny moment, w którym zapewne i Wy i ja - jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami.

Źródło: PAP