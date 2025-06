Międzynarodowa Stacja Kosmiczna: Gdzie właściwie poleciał Sławosz Uznański?

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna: 420 ton stali z Sławoszem Uznańskim w środku

25 czerwca 2025 roku o godzinie 8:31 polskiego czasu wydarzył się moment historyczny – po 47 latach przerwy drugi Polak (po Mirosławie Hermaszewskim) poleciał w kosmos. Sławosz Uznański-Wiśniewski wystartował w ramach misji Axiom-4 i obrał kurs na miejsce, które śmiało można nazwać najdroższym „mieszkaniem” stworzonym przez ludzi – Międzynarodową Stację Kosmiczną. Czym tak naprawdę jest ISS? Gdzie konkretnie poleciał nasz astronauta? Co go tam czeka przez najbliższe dwa tygodnie? Sprawdzamy.

Wszystko, co musisz wiedzieć o ISS

ISS to nie jest jakaś tam „metalowa puszka" ulokowana na orbicie. To prawdziwy kolos – kosmiczny kombinat o masie 420 ton, pędzący nad naszymi głowami z prędkością 28000 km/h. Dla porównania – to tak, jakby artyleryjski pocisk przez całą dobę oblatywał Ziemię. Stacja znajduje się około 420 kilometrów nad powierzchnią planety – to mniej więcej tyle, ile wynosi droga z Warszawy do Krakowa. Tyle że w pionie, nie w poziomie. Co ciekawe, ISS nie „wisi” nad jednym miejscem – ona dosłownie frunie dookoła Ziemi, okrążając ją raz na 91 minut. Dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego oznacza to 16 wschodów i zachodów słońca dziennie. Można więc powiedzieć, że zapowiadają się dwa najbardziej malownicze tygodnie w jego życiu.

ISS w liczbach – co to za machina?

Żeby zrozumieć skalę przedsięwzięcia, warto zerknąć na liczby. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to potwór o długości 109 i szerokości 51 metrów – czyli mniej więcej tyle, ile wynosi powierzchnia boiska piłkarskiego. Koszty? Tu zaczyna się (hehe) prawdziwy kosmos. ISS to chyba najdroższy obiekt, jaki kiedykolwiek zbudowali ludzie – jej budowa i utrzymanie pochłonęły ponad 150 miliardów dolarów. Dla porównania: to więcej niż roczny budżet niektórych krajów europejskich.

Sama kosmiczna toaleta, którą modernizowano w 2020 roku, kosztowała 23 miliony dolarów. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że nasz astronauta, jako jeden z nielicznych, będzie miał okazję skorzystać z najdroższego tronu świata.

No dobra, a co z prądem? W jaki sposób zasilany jest ten kolor? Energia dostarczana na Międzynarodową Stację Kosmiczną pochodzi z olbrzymich paneli słonecznych o łącznej powierzchni ponad 2200 m² – to jak dwa boiska pokryte lśniącymi płytkami, które rocznie generują ponad 700 tys. kWh energii.

Jak wygląda dzień w kosmicznej puszce?

Nie ukrywam, że najbardziej ciekawiło mnie to, jak wygląda codzienność na ISS. Po pierwsze – musimy zapomnieć o normalnym cyklu dobowym. Skoro stacja okrąża Ziemię co 91 minut, dzień i noc trzeba „udawać”. Astronauci korzystają z ustalonego rytmu, zgodnego z czasem UTC. Dzień Sławosza zaczyna się o 6:00 czasu uniwersalnego. Budzi się w swojej mikrosypialni wielkości budki telefonicznej, przypięty w śpiworze do ściany. Potem godzina na poranną toaletę i śniadanie, po którym zaczyna się robota.

Praca na ISS to nie przelewki – astronauci spędzają średnio 10 godzin dziennie na eksperymentach, obsłudze systemów i konserwacji sprzętu. Sławosz realizuje 13 polskich projektów – od badań nad sztuczną inteligencją w warunkach mikrograwitacji po testy nanomateriałów.

Na koniec – kilka interesujących ciekawostek:

