MIDI zmieniło świat muzyki. Teraz przyszedł czas na zmianę MIDI

Photo by Scott Schiller

Zalety MIDI

Popularność MIDI to nie przypadek, a efekt licznych zalet i wygodnych rozwiązań oferowanych przez ten standard, np.

nagrywanie określonych partii piosenki bez konieczności nagrywania w studiu

niewielki rozmiar pliku (kilka-kilkadziesiąt KB)

szeroki wybór instrumentów i syntezatorów

wysokie możliwości dostosowania sprzętu do własnych preferencji

łatwość edycji i modyfikowania Event Data (zmiana wysokości i długości dźwięku, tempa gry, itp.)

Jako że MIDI nie przenosi konkretnego dźwięku, a jedynie zestaw informacji o tym, jaki klawisz został wciśnięty, z jaką siłą i w jakim tempie możliwe jest niemal dowolne modyfikowanie dźwięku. Dzięki temu syntezator może brzmieć jak pianino, a nawet jak gitara elektryczna.

(wersja CD brzmi zdecydowanie lepiej)

Rozszerzenia MIDI

MIDI to nie tylko zalety, ale także ograniczenia wynikające ze standardu General MIDI (GM), co zachęciło producentów sprzętu do wprowadzania autorskich rozszerzeń pozwalających na zwiększenie ilości dostępnych instrumentów i kanałów, przy jednoczesnym zachowaniu kompatybilności ze standardem GM. Dzięki temu syntezator oparty o GM jest w stanie odtworzyć dźwięk zapisany w innym standardzie (choć dla uzyskania najlepszych efektów warto sięgnąć po dedykowany syntezator). Przykładowe rozszerzenia standardu GM to:

GS firmy Roland

General MIDI 2 wprowadzony przez MIDI Manufacturers Association (MMA)

XG oraz XG Lite firmy Yamaha

Nowe MIDI 2.0 jest tuż za rogiem

MIDI 2.0 zostało zaprezentowane 17 stycznia br. podczas targów NAMM, które odbyły się w mieście Anaheim. Nowy standard wnosi wiele usprawnień, m.in.

automatyczna konfiguracja urządzeń

Konfiguracja kontrolerów opartych o MIDI 2.0 ma być prostsza i szybsza, m.in. za sprawą automatycznej konfiguracji standardowych instrumentów i kontrolerów.

lepsza integracja z programami typu DAW (Digital Audio Workstation) i usługami webowymi

MIDI 1.0 miało ułatwić synchronizację instrumentów cyfrowych oraz syntezatorów. Programy typu DAW, narzędzia webowe oraz bezprzewodowość narodziły się później i przyczyniły się do ponownego podziału na rynku urządzeń MIDI. Podczas projektowania nowej wersji standardu MIDI uwzględniono korzystanie z DAW-ów oraz z połączeń USB i Wi-Fi, co objawia się, np. wprowadzeniem zrozumiałych komunikatów oraz określeń parametrów i presetów.

wsteczna kompatybilność z MIDI 1.0

Instrumenty oraz urządzenia wykorzystujące standard MIDI 1.0 są bardzo powszechne w przemyśle muzycznym, a ich porzucenie mogłoby doprowadzić do fragmentacji tego sektora. W związku z tym, MIDI 2.0 oferuje pełną kompatybilność ze starszym standardem, co ułatwia, np. wybór protokołu

wybór protokołu

Kompatybilność wsteczna może prowadzić do pewnych problemów oraz nieścisłości, co łatwo zauważyć na przykładzie Windowsa 10. By ich uniknąć, wprowadzono funkcję Protocol Negotiation, która pozwala na wybranie połączenia MIDI 1.0 lub 2.0 oraz korzystanie z wspólnego zestawu komunikatów, które zapisane będą w nowym formacie – Universal MIDI Packet (UMP). UMP pozwala na przesyłanie paczek danych składających się z 1 do 4 zestawów 32-bitowych słów.