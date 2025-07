Windows 11 będzie się sam naprawiał. Potrzebny mu tylko internet

Czasami jednak aktualizacja potrafi spowodować ogromne problemy. Niemożność ponownego uruchomienia systemu jest jednym z najgorszych możliwych scenariuszy. Windows oferuje obecnie rozwiązanie, w postaci systemu WinRE (Windows Recovery Envirinment), które pozwala rozwiązać wiele problemów z uruchomieniem komputera, ale nie zawsze jest ono wystarczające. Wkrótce ma się to jednak zmienić, a moduł ten zyska znacznie szersze możliwości.

QMR - Quick Machine Recovery

W najnowszej, testowej wersji systemu Windows 11 opublikowanej w ramach kanały Canary, pojawiło się nowe narzędzie dostępne w ramach WinRE. QMR - Quick Machine Recovery, ma w zamierzeniu pozwolić rozwiązać większość znanych problemów z uruchomieniem systemu Windows za pomocą odpowiednich łatek. Gdyby było dostępne przy awarii CrowdStrike, przywrócenie pełnej funkcjonalności systemów zajęłoby minuty, a nie godziny czy nawet dni. W przypadku podobnej awarii, obecnie system uruchomiłby właśnie środowisko WinRE, a moduł QMR miałby w zamierzeniu sprawdzić czy rozwiązanie problemu z uruchomieniem systemu można rozwiązać przy pomocy dostępnej łatki. Jeśli taka byłaby dostępna, to po krótkiej instalacji, nasz komputer odzyskałby pełną funkcjonalność.

Tego typu problemy nie zdarzają się być może zbyt często z Windows 11, ale z pewnością wiele osób doceni takie rozwiązanie. Szczególnie docenią je użytkownicy, którzy często eksperymentują ze swoimi komputerami, instalując różna sterowniki czy aplikacje, które mogą czasami powodować problemy z uruchomieniem maszyny. Niestety zanim QMR trafi do wszystkich urządzeń musi przejść jeszcze długą drogę testów. Obecnie rozwiązanie to dostępne jest tylko w najmniej stabilnej wersji Windows 11 Canary, więc po drodze mamy jeszcze testy w programie Dev, Beta oraz Release Preview. Nie jest jednak wykluczone, że będzie to element jednej z aktualizacji już w przyszłym roku.

źródło: ArsTechnica