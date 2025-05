Microsoft usuwa ważną funkcję z aplikacji. Chcesz korzystać dalej? Pobierz Edge!

Microsoft zdecydował się na dziwny ruch, który niby ma sens, ale wprowadza chaos i zmusza do pobrania kolejnej aplikacji. Podcina skrzydła ważnej aplikacji, tylko po to, aby jej funkcję wstawić do innej. O co firmie chodzi?

Gigant technologiczny właśnie zadecydował o usunięciu niezbędnej funkcji ze swojej ważnej aplikacji. Co ciekawe nie daje nawet za bardzo czasu na namysł, bo po prostu rozpocznie czystki pomiędzy czerwcem a sierpniem tego roku. W zamian użytkownicy muszą to przyjąć na klatę i pobrać kolejną aplikację.

Microsoft usuwa managera haseł. Chcesz korzystać dalej? Pobierz Edge!

Naprawdę kogoś poniosła fantazja, ba, nie jedną osobę, lecz cały szereg, który musiał w końcu przyklepnąć wykonanie tej decyzji. Z aplikacji uwierzytelniającej logowania do aplikacji poprzez udostępnianie kluczy jednorazowego użycia 2FA – Authenticator – usunięto jej drugą, niezmiernie ważną funkcję, czyli możliwość zarządzania hasłami w celu automatyczne uzupełniania zapytań na stronach internetowych. Dawała dwie doskonałe możliwości w jednym miejscu. Microsoft ma jednak inne plany.

Pomiędzy czerwcem a sierpniem 2025 roku, każdy straci tę możliwość. A zatem, kto wciąż będzie chciał używać tej przydatnej funkcji, będzie musiał się dostosować do nowych reguł giganta i pobrać ich aplikację z wyszukiwarką Edge. Zapisane hasła są w bezpieczny sposób zsynchronizowane z zarejestrowanymi kontami Microsoft, więc nie trzeba się obawiać o manualne przenoszenie do przeglądarki.

To, co jednak każdego czeka to właśnie pobranie kolejnego narzędzia. Zamiast ograniczania ilości aplikacji na naszych urządzeniach, czeka przeprawa z dodaniem następnej, bo w najwyraźniej tak jest super! Zamiast solo Authenticatora, teraz jest jeszcze potrzebna Edge. Po pobraniu nowego źródła dla naszych haseł, należy wejść w ustawienia naszego smartfona i zaznaczyć je jako domyślną opcję do wypełniania i przechowywania. Niestety czystka dotyczy także informacji o formach płatności (dane do kardy kredytowej czy Revolut), które automatycznie się wypełniały gdy była taka potrzeba. Te jednak się nie przenoszą i będzie trzeba je w Edge'u wprowadzić ręcznie.

