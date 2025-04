Microsoft szykuje dużą zmianę. Nie poznacie niektórych aplikacji

Microsoft co kilka lat odświeża ikonki w swoich najważniejszych produktach i wygląda na to, że właśnie nadchodzi kolejna zmiana. Firma rozsyła do klientów ankiety, w których pyta o nowe wzory.

Ostatnia zmiana ikonek aplikacji z pakietu Office czy popularnych narzędzi w systemie Windows miała miejsce w 2018 roku, więc najwyższa pora na odświeżenie. Wygląda na to, że tym razem gigant zmienia podejście i zamiast płaskiego designu, szykuje nam ikonki z głębią, z efektem 3D. Nie jest jeszcze powiedziane, że nowe obrazki faktycznie staną się ikonkami aplikacji, bo to dopiero ankieta, ale wyraźnie widać w jakim kierunku podąża firma.

Microsoft stawia na efekt 3D

Informacją o nowych ikonkach podzielił się użytkownik Reddita - jbgski, który otrzymał ankietę od Microsoftu z prośbą o ocenę nowego designu. Gigant rozesłał podobne pytania do wielu użytkowników, a sama ankieta jest bardzo szczegółowa, bo została rozpisana na dobre 15 minut. W zamian za poświęcony czas firma oferuje "gift cardy" o wartości 10 USD do wykorzystania w swoim sklepie. Przejdźmy jednak do samych ikonek. Zmiana jest już wyraźnie widoczna na pierwszy rzut oka, a będzie dotyczyła nie tylko aplikacji pakietu Office ale też popularnych narzędzi. Mamy zatem całkiem nową ikonę Teamsa, Sharepointa, OneDrive'a czy Windows Defendera.

Patrząc na opinie użytkowników na portalu Reddit można odnieść wrażenie, że zmiana się podoba. Wiele osób cieszy się, że wreszcie widać większą różnicę między aplikacją Word i Outlook, co do tej pory wcale nie było takie oczywiste. Efekt 3D i nowe, nieco bardziej nasycone kolory powinny się podobać i pasują do nieco "cukierkowego" designu systemu Windows 11. Nie wiemy jeszcze jednak kiedy ewentualnie nowe ikonki mogą pojawić się oficjalnie. Wiele wskazuje jednak na to, że nastąpi to jeszcze w tym roku.